Serena Enardu è dimagrita molto dopo Temptation Island Vip ma sembra anche soddisfatta (Foto)

Quanto è dimagrita Serena Enardu (foto) dopo la partecipazione a Temptation Island Vip e dopo aver lasciato Pago? L’ex tronista di Uomini e Donne è sempre stata in gran forma, ha sempre curato molto il suo corpo ma oggi confida che non è la sua priorità perché ancora non sta benissimo, deve riprendersi dopo la fine di un amore e dopo la partecipazione al programma Mediaset. Quando non stai benissimo è normale avere poca voglia di mangiare e Serena Enardu ha risposto ai suoi fan preoccupati che le consigliavano di ingrassare un po’ che ha perso 6 chili. E’ passata da 54 chili a 48 chili, per niente preoccupata, anzi ha confessato nelle sue Storie su Instagram che ha intenzione di prendere solo due chili. Non tutto il male viene per nuocere, sembra che la Enardu con qualche chilo in meno sia anche più soddisfatta, anche se sei chili persi sono troppi. Sta mangiando, assicura tutti che dopo un periodo in cui il cibo non scendeva proprio giù adesso va molto meglio, ma non ha intenzione di tornare nei suoi 54 chili.

SERENA ENARDU IN BIKINI IN PISCINA SI SENTE IN GRAN FORMA

E’ tornata a sorridere Serena, nessuno può sapere cosa provano lei e Pago, cosa hanno vissuto nei loro sei anni d’amore. Tante storie finiscono e la loro era arrivata al capolinea. Lo stress però c’è stato, inevitabile, e la bella sarda ha perso più o meno una taglia ma assicura che non avrebbe voluto.





“Volevo solo dirvi che sto bene e sono tranquilla. Mi chiedete di ingrassare, sto mangiando ve lo assicuro. In tutto ho perso 6 chili” per i suoi fan ha precisato: “Sono passata da 54 a 48 ma voglio tornare a 50; sto cercando di prendere due chili, ora sto meglio, sto mangiando”. Tutto sotto controllo, tutto normale e adesso il sole è tornato a risplendere e lei bellissima in bikini, forse davvero un po’ troppo magra, si mostra soddisfatta, non ha fretta di ingrassare, l’importante è star bene.