Eva Henger in lacrime a Domenica Live: Mercedesz Henger le risponde via social e lancia nuove accuse

E’ una storia infinita che però sembra in qualche modo appassionare il pubblico a casa. E’ la vicenda che vede protagoniste Mercedesz Henger e sua madre Eva. Ieri l’ex attrice è stata ospite di Domenica Live dove in lacrime ha ribadito di essere ancora molto preoccupata per sua figlia che sarebbe plagiata e manipolata dal suo fidanzato Lucas Peracchi. Mentre la Henger era in tv a piangere, Mercedesz era invece al mare a fare surf in compagnia del suo fidanzato. Ovviamente non sta a noi capire chi dica la verità e chi menta, ci limitiamo solo a riportare i fatti.

Dopo la puntata di Domenica Live di ieri, Mercedesz però ascoltando i racconti di sua madre, ha voluto mettere i puntini sulle i e spiegare anche il suo punto di vista, in particolare su tutta la vicenda legata ai cani. Come saprete Lucas, il fidanzato di Mercedesz, ha accusato la Henger di aver fatto vivere il cane in uno sgabuzzino e di trattarlo malissimo.

Ed è proprio in merito a tutta la storia di Briciola che la piccola Henger vuole dire la sua, per far capire che si raccontano bugie su tutti i fronti, anche sul povero cane.

EVA HENGER A DOMENICA LIVE PIANGE PER SUA FIGLIA MERCEDESZ

Ecco le parole di Eva nel salotto di Canale 5:

Io tratto male i miei cani? Manca solo che dicono che sono un’assassina! Briciola non era il mio cane, era il cane di Mercedesz. Lei, poi, ha comprato un altro cane e io mi sono tenuta il suo. Io ho le foto di Briciola che corre e che sta benissimo. Il cane stava benissimo quando lei se l’è ripreso. Si stanno inventando di tutto. Se io maltrattavo il tuo cane, perché hai aspettato 5 anni per riprendertelo

Mercedesz ha invece ricordato a sua madre che Briciola era a casa sua perchè è nato mentre lei era in Inghilterra a studiare. Ha continuato a parlare del fatto che sua madre non lo abbia mai portato da un veterinario, ribadendo che il cane ha iniziato a stare bene solo da quando vive con lei e Lucas…Insomma una serie di botta e risposta che per il momento non sembra essere destinato a terminare.