Samantha De Grenet dopo l’intervento, ha dovuto togliere quel neo ma il suo post non è molto chiaro (Foto)

Poco fa su Instagram Samatha De Grenet ha pubblicato una sua foto, il volto senza trucco e due cerotti sulla fronte, ha tolto un neo, forse due (foto). E’ bellissima come sempre anche se forse un po’ preoccupata, ha un messaggio per tutti, o forse due, davvero non è molto chiaro il suo post e lo riconosce anche lei. Samantha parla di un cambiamento, sembra niente di così serio, ha asportato il neo che molti ricordano aveva sulla fronte, altri magari non l’avevano mai notato ma lei l’ha avuto lì per 48 anni. “Non so nemmeno tanto bene spiegarvelo perché dovrei raccontare tanto e non è il momento, ma la giornata di ieri rappresenta nel mio animo, nella mia coscienza un “passaggio”. Solo un neo che per lei rappresenta la bambina l’adolescente che lascia andare via? “Ehhh, quante storie dietro l’ asportazione di un neo che sta lì da 48 anni, direte voi! E non avete neanche torto…” poi aggiunge altro.

SAMANTHA DE GRENET LA FOTO DOPO L’ASPORTAZIONE DEL NEO

“Non si può sempre far finta di essere wonderwoman, non si può più trincerarsi dietro un sorriso e nemmeno nascondersi dietro un muso o un capriccio per evitare di confrontarsi seriamente, al contrario bisogna tirare fuori una nuova forza, una grinta speciale che ti dice che una soluzione si trova sempre, o quasi, basta crederci e volerlo” ed è questa parte del suo commento che ci lascia perplessi. Di cosa sta parlando la De Grenet? Si rende conto da sola che c’è qualcosa di non detto tra le sue parole: “Avrei voluto scrivere un post di comune utilità ed invece è venuto fuori, senza nemmeno che lo volessi, un racconto molto intimo anche se, per tanti, poco comprensibile…”.





Ringrazia il suo dermatologo di fiducia e i professionisti a cui si è rivolta per il piccolo intervento, consiglia di rivolgersi sempre a chi ha vera competenza per operare e suggerire la strada migliore. “Vi dico di fare molta attenzione quando decidete di levare un neo perché ce ne sono alcuni che possono essere asportati solo chirurgicamente e non con un laser come nel mio caso, anche se prima viene rimosso mediante SHAVE BIOPSY per valutazione istologica”. Magari poi ci spiegherà di più.





