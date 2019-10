Bianca Guaccero rivela i suoi tre difetti che nasconde con gli outfit giusti (Foto)

Bianca Guaccero è tra le più belle e simpatiche conduttrice televisive, tantissime donne vorrebbero somigliarle ma scopriamo che anche lei come tutte le donne non si piace del tutto, pensa di avere dei difetti (foto). Ogni giorno l’ammiriamo a Detto Fatto, perfetta in ogni suo outfit e sembra essere questo il suo punto di forza, sapere scegliere cosa indossare. Difetti non ne vediamo nemmeno nelle sue foto in bikini al mare ma lei è sicura di averli e anzi alla rivista Oggi ha anche confidato che in passato si sentiva come un brutto anatroccolo. Non si è mai sentita bella e le capita spesso di sentirsi insicura, ancora oggi. Ha imparato però ad amare i suoi difetti, un lavoro che ha voluto fare su se stessa e ha fatto benissimo. Adesso sarete curiosi di sapere quali sono questi tre difetti invisibili di Bianca Guaccero.

BIANCA GUACCERO E L’ATTO D’AMORE VERSO SE STESSA

“Ho imparato a volere bene ai miei difetti: ho il seno piccolo, il fondoschiena abbondante e i piedi troppo piccoli”, eccoli svelati ma davvero non li avremmo mai nemmeno immaginati. E’ importante farsi scivolare le critiche addosso perché l’apparenza non è tutto ma la Guaccero sottolinea che c’è ancora tanto maschilismo e che tanta cattiveria ce c’è in giro a lei ormai non fa più così male perché è adulta ma se sei una ragazzina o un ragazzino è ben diverso.





“Se diventi bersaglio di questo odio a 14 anni, però, è pericoloso. A Detto fatto promuovo l’hashtag #cosìcomesei pensando alle ragazzine che per una critica vanno in crisi. Io non mi sono sentita mai così bella. Ma spesso l’essere donna in sé diventa una trappola, perché gli altri guardano solo l’avvenenza”. Nel tempo ha fatto un amore verso se stessa, è andata dallo psicologo, non ha alcun problema a dirlo, dovrebbero farlo tutti.