Per il compleanno di Silvia Toffanin il regalo di Ilary Blasi è tra gli auguri più belli (Foto)

L’amicizia tra due donne è un regalo meraviglioso che non a tutte viene consegnato, Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno questa fortuna, sono legate ormai da 20 anni e nel giorno del compleanno della conduttrice di Verissimo un post è stato il regalo più grande che Ilary potesse farle (foto). Silvia Toffanin ieri ha compiuto 40 anni, una data importante che va festeggiata come merita. E’ il momento dei primi veri bilanci, dei traguardi raggiunti, le soddisfazioni ma anche dei progetti e desideri ancora da realizzare. La Toffanin è sempre molto riservata, non fa scoprire nulla della sua vita privata, spente le telecamere si nasconde più che può con la sua famiglia. Ilary Blasi da poco tempo è sbarcata su Instagram e ha iniziato a rivelare qualcosina in più; è dal suo profilo social infatti che arriva il post più semplice e vero per una delle sue migliori amiche.

Molti le ricordano insieme mentre muovevano giovanissime i primi passi nel programma condotto da Gerry Scotti Passaparola. Da quel momento di strada ne hanno fatto tantissima, oggi sono tra le conduttrici Mediaset più richieste e se tanto è cambiato c’è il loro legame che è diventato sempre più forte. Due donne del mondo dello spettacolo così tanto amiche, una coppia rara, un’amicizia che non si è mai interrotta.





“Prima letterine, poi donne ma soprattutto amiche” questo il commento di Ilary accanto allo scatto con Silvia. Ogni volta che le vediamo insieme è evidente che la loro amicizia non sia solo sotto i riflettori. Un omaggio che la moglie di Francesco Totti ha voluto fare all’amica con cui da sempre ha una grande sintonia, anche se appaiono così diverse, ma evidentemente molto vere.