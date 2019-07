Silvia Toffanin gioca in spiaggia con la figlia Sofia, senza un filo di trucco è radiosa a Portofino (Foto)

Silvia Toffanin è una meraviglia in spiaggia a Portofino, bellissima senza un filo di trucco e dolcissima con sua figlia Sofia (foto). Insieme giocano con palette e secchielli per fare i classici castelli di sabbia. Sofia ha 3 anni, è la secondogenita nata dalla storia d’amore tra la conduttrice e Pier Silvio Berlusconi; ovviamente c’è anche lui che come sempre si dedica allo sport, questa volta al paddle surf. In Liguria sono di casa, la loro residenza è favolosa, è il castello Bonomi – Bolchini. Silvia Toffanin è radiosa, capelli legati in una coda di cavallo o sciolti e trattenuti dagli occhiali da sole, costume intero di Moschino con il dolce orsacchiotto e attenta come sempre non si spoglia del tutto nonostante il suo corpo da modella. E’ la rivista Oggi a mostrare le bellissime foto della famiglia in uno dei tanti momenti in spiaggia nella loro amata Portofino.

SILVIA TOFFANIN MAMMA PERFETTA CON I SUOI TESORI

Delizioso il costumino tutù che indossa la piccola Sofia, infatti la sua mamma la fa danzare e tra piroette e risate, baci e coccole arriva anche papà Berlusconi, che difficilmente sorride. Per il loro matrimonio non è ancora arrivato ed è probabile che non arriverà molto presto, sono felici così scegliendosi ogni giorno. 39 anni Silvia Toffanin, 50 anni Pier Silvio Berlusconi ma la differenza d’età non si nota per niente nonostante la conduttrice di Verissimo sembri sempre una ragazzina.

Silvia Toffanin padrona di casa perfetta a Verissimo contro Pamela Prati

La felicità è evidente, nessun motivo di preoccupazione, anche il programma del sabato pomeriggio è stata l’ennesima conferma in questa ultima edizione di quanto sia cresciuta professionalmente l’ex letterina. Silvia ha rifiutato altre proposte, sempre a Mediaset, desidera concentrarsi solo su Verissimo e non togliere altro tempo ai suoi bambini.