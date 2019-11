Meghan Markle cappotto blu e veletta in tinta per salutare gli eroi britannici (FOTO)

Arrivano nuove foto della duchessa del Sussex direttamente da Londra, in un giorno importante per il Regno Unito, Field of Remembrance .

Ultimamente Meghan Markle non si vede molto in pubblico ma oggi è apparsa bellissima nella giornata di commemorazione per gli eroi britannici. Oggi infatti si celebra la memoria di tutte le persone, che hanno perso la vita in Guerra.

Il principe Harry, con indossa la divisa cerimoniale della Divisione della famiglia, e Meghan al suo fianco, hanno depositato delle minuscole croci per rendere omaggio ai militari e alle donne che fecero l’ultimo sacrificio nei conflitti nel corso dei decenni. E’ l’omaggio che ogni anno la famiglia reale fa a tutti gli uomini e le donne che hanno sacrificato la loro vita nel corso dei conflitti mondiali.

E come sempre, quando c’è Meghan di mezzo, l’attenzione è anche puntata sul look della duchessa. Che cosa ha indossato oggi la moglie di Harry? L’abbiamo vista bellissima nel suo cappotto blu scuro, per l’occasione ha scelto anche una veletta.

IL LOOK DI MEGHAN MARKLE: ECCO LE FOTO DEL 7 NOVEMBRE 2019

Sia Meghan che Kate Middleton per la cerimonia di oggi hanno scelto il colore blu che è perfetto per occasioni di questo genere. La Markle ja indossato anche un cappotto blu scuro, chiuso in vita con una cintura, abbinando un cappello di velluto blu di Philip Treacy a questo cappotto boucle strutturato di Sentaler.

Il look di Meghan è davvero impeccabile e la duchessa appare tra l’altro in ottima forma. Visto il clima abbastanza rigido di oggi, Meghan ha inoltre scelto degli stivali alti al ginocchio neri di Tamara Mellon ( che dovrebbero avere un costo di circa 600 sterline ma che già hanno fatto perdere la testa alle ragazze nel Regno Unito). Il cappottino invece non è di una collezione recente, è stato indossato la prima volta nel 2015 per cui al momento non è possibile acquistarlo on line.

