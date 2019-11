Antonella Clerici chiede un nome ai follower, è nato il piccolo di mamma Rosa (Foto)

Dai cavalli alle mucche sembra proprio che la vita di Antonella Clerici sia cambiata molto nell’ultimo anno, molto più intensa, ricca di natura e non solo di lavoro e grandi città. E’ l’ultima foto che la conduttrice ha pubblicato ieri sul suo profilo Instagram che fa sorridere per ché è così tenera, così come la sua richiesta. Antonella Clerici ha bisogno di un aiutino, lo chiede ai suoi followers dopo avere dato la notizia di un lieto evento, la nascita del piccolo della mucca Hilander. Sì, è nato il figlio della mucca Rosa e Antonella chiede a tutti che nome possono dare al piccolo. Gli indizi ci sono tutti, la foto è stata scattata dalla casa dove abitano Antonella e Vittorio Garrone, l’hashtag è ancora una volta #lacasanelbosco. Mamma Rosa è Highlander e la dolcezza c’è tutta. Tra i tanti commenti e like le proposte non sono mancate, chissà quale nome sceglieranno.

ANTONELLA CLERICI E LA SUA NUOVA VITA NELLA CASA NEL BOSCO

Sembra una favola adesso la vita di Antonella Clerici e forse lo è davvero. Lei che si sveglia con gli uccellini che cinguettano, il vento che fa suonare gli alberi e ogni altro dettaglio che gli occhi osservano. Cerca di mostrare tanta meraviglia attraverso i social ma viverla è diverso.





Il nome per il nuovo arrivato nelle stalle di Garrone potrebbe essere Nerino, propone una fan, un altro aggiunge Ciclamino e fa sorridere tanto invece chi suggerisce Christopher. Poi ci sono: Marino, Pippo, Fiocco, Fiore, Bianca, Ugo, Teo, Rusty, Ferdinando, Baloo, Rino, Spina, Ettore, Rosato, Vito, Blacky ed altri ancora; i followers si sono davvero sbizzarriti scatenando la fantasia o scegliendo il nome magari del marito.. Chissà se davvero Antonella e Vittorio sceglieranno uno dei nomi proposti sui social.





