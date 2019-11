Se le parole di Giulia de Lellis mettono in allarme mezzo mondo: non fa i nomi ma fa paura

Chi lo avrebbe mai detto. Sono bastate tre storie su Instagram a provocare il caos. Del resto se ti chiami Giulia de Lellis, hai oltre 4 milioni di followers, il tuo attuale fidanzato ha una ex di nome Belen e hai scritto un libro sulle corna che il tuo ex ti ha fatto, succede anche questo…La De Lellis, per i pochi che non lo sapessero, qualche giorno fa si è alzata con la vena polemica e ha deciso di fare delle storie puntando il dito contro una persona in particolare, che non ha citato, ma provocando il panico. Molti hanno pensato che le parole della De Lellis fossero indirizzate a Belen Rodriguez ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha voluto fare nessun nome e ha dichiarato pubblicamente che non lo farà mai.

Il problema è che da tre giorni, tutti parlano di queste dichiarazioni fatte dalla de Lellis, nel tentativo di capire a chi si stesse riferendo Giulia.

GIULIA DE LELLIS SGANCIA UNA BOMBA MA NON FA I NOMI: CON CHI CE L’HA?

Ma facciamo un passo indietro, che cosa aveva detto Giulia de Lellis? Quali sono state le sue parole infuocate? Giulia sui social aveva dichiarato: “Devo stare zitta, perché se parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti“. Le parole di Giulia fanno quindi ben capire che la persona alla quale si riferisce ha una famiglia o in qualche modo potrebbe rovinare a sua volta un’altra famiglia…

“Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando“, ha aggiunto.

Giulia ha spiegato che avrebbe altro da fare e che non vorrebbe dover parlare di questa cose ma si vede costretta: “Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante. Ma comunque in bocca al lupo per tutto, per me è un grandissimo onore essere un esempio anche per voi. Quindi anche se fate delle figure di merda incredibili continuate a farlo, vi fa onore, è bello. Comunque non vi arrendete“.

Ed è proprio questa parte della conversazione a lasciar pensare ai fans della De Lellis, e non solo, che Giulia ce l’avesse in qualche modo con Belen Rodriguez. Tra i motivi, anche gli ultimi tutorial della bella argentina che da più di un mese ha iniziato a dare sui social consigli di trucchi e di make up anche con dei tutorial che prima non aveva mai fatto.

Non solo, alcuni fans attentissimi hanno notato che anche Belen potrebbe avere in qualche modo punzecchiato l’attuale fidanzata del suo ex, in particolare per un filtro usato sui social. “Va bene tutto, ma vi pare normale parlare con questo filtro? Anche mio figlio appare deformato” ha detto Belen usando sui social lo stesso filtro che la De Lellis aveva usato in precedenza.

Ma può essere davvero questo un indizio? Non lo sappiamo ma una cosa è certa: quello che Giulia dice può far discutere, del resto da tre giorni su tutti i siti di Gossip si parla delle sue dichiarazioni.

E’ chiaro che tutti hanno pensato a possibili messaggi letti da Giulia arrivati magari ad Andrea in altre circostanze, visto che si parla a famiglie da rovinare. E secondo voi, a chi si riferiva la De Lellis ?