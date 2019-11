Jennifer Lopez, nuovi taglio e colore diventano la tendenza capelli di questo inverno (Foto)

Sembra che Jennifer Loperz dopo il primo taglio ai suoi capelli non voglia più una chioma lunga, lo dice la sua nuova versione del long bob, una scelta che è già tendenza capelli per l’inverno 2019 (foto). Una nuova foto su Instagram e JLo ha fatto di nuovo impazzire tutti. Negli ultimi mesi il taglio capelli corti 2019 di Jennifer Lopez sta subendo varie versioni e l’ultima stravolge l’idea di come dovrebbero essere le chiome quando fa freddo. Il colore è sempre più biondo ma niente di già visto, la popstar e attrice inoltre abbronza e illumina il viso con un nuovo make up. A luglio ha compiuto 50 anni e continua ad essere una delle icone più seguite. E’ ancora una volta Chris Appleton, il suo coiffeur di fiducia, a firmare il nuovo look. Un caschetto dall’asciugatura mossa, un ciuffo morbido laterale e la forma del taglio leggermente asimmetrica. Il risultato è delizioso.

L’HAIRSTYLIST CRISRTIANO FILIPPINI COMMENTA IL NUOVO TAGLIO CAPELLI 2019 DI JENNIFER LOPEZ

“La peculiarità del taglio, una versione leggermente asimmetrica del long bob, è l’esasperazione della definizione dei perimetri frontali, sottolineati dalla scelta del colore più chiaro in queste zone”, il biondo alla base è il biondo sabbia che poi diventa platino sulle lunghezze ma sono stati aggiunti degli innesti di biondo chiarissimo anche sulla base.





A questo punto la domanda è a chi stanno bene i capelli come quelli di JLo? Le punte così estremizzate nella zona della fronte allungano la forma del viso quindi non va bene per chi ha già il viso lungo o troppo magro. Ed è sempre Filippini a rivelare chi potrà andare dall’hair stylist con la foto di Jennifer Lopez: “È ideale invece per visi tondi o squadrati, che ne risulterebbero ridisegnati. Il colore capelli sta bene a donne dagli occhi azzurri o verdi e incarnati olivastri o particolarmente chiari. Se al contrario l’incarnato predilige i toni caldi è più opportuno optare su delle schiariture che tendano al miele o al dorato”. Ci facciamo un pensierino?





