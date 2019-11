Kate Middleton che incanto con il nude look scelto per la serata: perfetta a teatro (FOTO)

I complimenti si sprecano ogni volta che Kate Middleton fa la sua comparsa in una uscita pubblica. Ieri sera la duchessa di Cambridge era davvero un incanto. E mentre in tutto il mondo si parla degli scandali raccontati nella serie The Crown ( di cui forse un giorno anche Kate farà parte) la moglie di William sa come attirare l’attenzione e spostarla sul suo dolcissimo sorriso. Per la serata al Palladium Theatre di Londra ieri ha scelto un look pazzesco. Un mix tra eleganza e sensualità che non sempre contraddistingue Kate, spesso molto attenta all’etichetta e morigerata. Ma in questa occasione la Middleton scegliendo una sorta di abito nude look ha mostrato tutto la sua bellezza e anche la sua modernità, del resto non solo Meghan Markle può osare, se vuole, anche lei ha tutte le carte in regola per farlo.

CHE LOOK KATE MIDDLETON PER LA SUA SERATA A TEATRO

Oggi quindi vi parliamo delle scelte di look fatte da Kate per il suo ingresso nel Palladium Theatre di Londra, dove ogni anno a novembre si tiene lo show del Royal Variety Performance, che raccoglie fondi a favore di una charity sostenuta da Elisabetta II.

Grande attenzione, oltre che sull’abito anche sui capelli di Kate che ha rinunciato a una acconciatura e si è invece presentata alla serata con i lunghi capelli sciolti sulle spalle scoperte. Kate sfoggia capelli resi stupendi dalla tecnica Chelsea blow dry, tecnica che consiste in una prima asciugatura parziale (la chioma resta umida al 25%) poi portata a termine con bigodini riscaldati.

Per l’occasione, come vi mostriamo nella gallery con le foto della serata, la bellissima Kate ha indossato uno strepitoso abito Alexander McQueen;

per le scarpe ha scelto un paio di Jimmy Choo e dello stesso marchio anche la borsetta Jimmy Choo.

Che ne pensate delle scelte di look fatte da Kate per questa serata? Per noi la duchessa supera l’esame a pieni voti. Tornare a trovarci per avere sempre le ultime news sulla famiglia reale che seguiamo sempre con grande affetto!

