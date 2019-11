Pamela Prati festeggia il compleanno con una bella torta e regali griffati (Foto)

Festa di compleanno a sorpresa per Pamela Prati che oggi compie 61 anni ma che ha già festeggiato con il suo gruppo di amici (foto). Una cena al ristorante si è trasformata in un party bellissimo per la showgirl. Ha festeggiato con un gruppetto di amici, pochi invitati ma tante emozioni per lei che non deve avere passato un periodo molto semplice ma che è riuscita a non lasciarsi abbattere dai probabili errori commessi. Ovviamente al compleanno di Pamela Prati non c’era Mark Caltagirone e non c’erano nemmeno le sue due famose ex agenti, in compenso c’era il suo avvocato. Un tavolo imbandito e una torta bellissima bianca e rosa con l’immancabile candelina per esprimere un desiderio a occhi chiusi. Chissà cosa avrà chiesto la Prati? Intanto, si è goduta la sua festa di compleanno mostrando sui social le pietanze.

PAMELA PRATI AL RISTORANTE CON GLI AMICI PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO

Tanti palloncini e tanta allegria intorno a lei che si è goduta ogni singola pietanza ma che soprattutto ha voluto dire a tutti che c’è chi le resta sempre accanto e la coccola. Un anno si parlava del matrimonio di Pamela Prati con il famoso e mai visto Mark Caltagirone, poi i regali di nozze non sono mai arrivati ma in compenso c’è la festa intima e riservata per il suo compleanno e ci sono anche i regali dei suoi amici.





Commossa Pamela Prati ha scritto: “Emozione più grande non c’è… I miei amici mi hanno fatto una festa a sorpresa! E che inizino le danze..”. Ieri sera avrà soffiato sulla candeline dopo la mezzanotte ma chissà oggi come proseguirà la sua giornata importante, il suo primo giorno dei 61 anni. Auguri a Pamela Prati che soprattutto non dimostra davvero i suoi anni, sempre in forma perfetta, sempre attenta al fisico e a ciò che mangia.





Pamela Prati festeggia il compleanno con una bella torta e regali griffati (Foto) ultima modifica: da