Da Mara Venier a Sabrina Ferilli lo shopping perfetto con e senza Black Friday (Foto)

Lo shopping per tutte è una vera tentazione e lo è ancora di più per le vip spesso presenti in tv. Magari anche Sabrina Ferilli e Mara Venier hanno approfittato degli sconti, del Black Friday per uno o più acquisti perfetti. E’ la rivista Chi a cui non sfugge nulla a pubblicare le foto e così scopriamo dove acquista l’intimo la Ferilli e quanto la Venier adori acquistare anche per la sua casa ma senza spendere una fortuna. Chi l’ha detto che i personaggi famosi spendono tantissimo per lo shopping? Non è sempre così ma tra le più fortunate c’è di certo Michelle Hunziker, per lei basta andare nello store del brand di famiglia e uscire subito con un soprabito diverso. Procediamo con ordine e gustiamo il gossip offerto dal settimanale di Alfonso Signorini. Se a qualcuno è venuto il dubbio, per colpa di Maria De Filippi, che Sabrina a Tu si que vales potrebbe non indossare sempre gli slip, ecco che l’attrice romana è corsa subito a fare acquisti, le mutande perfette. Con cura sceglie il modello giusto, la taglia e con aria soddisfatta compra, un po’ meno soddisfatta invece quando scopre il paparazzo davanti alla vetrina del negozio.

MARA VENIER FA ACQUISTI PER LA CASA

Il freddo è arrivato e la zia Mara ha bisogno di qualche coperta per la sua casa ma la vuole colorata, niente negozio di gran lusso, punta su Zara Home e la scelta anche in questo caso è perfetta. Non manca il colore per la Venier che preferisce il giallo mentre coloratissima in viola saluta tutti e si avvia verso casa..





Michelle Hunziker è in giro con le sue bimbe e con Tomaso, indossa un soprabito chiaro ma forse non le piace, entra nel negozio di casa Trussardi, prova qualche cappotto e poi esce con quello nero, perfetto. Anche il presidente Giuseppe Conte è in giro a fare la spesa ma lui è al supermercato e sembra anche molto attento a ogni acquisto. Chi avrà fatto l’affare più grande?