Aida Yespica a pezzi, non vede suo figlio Aaron da 4 mesi e non sarà con lui a Natale

E’ doloroso questo periodo per Aida Yespica, è una mamma ma non vede suo figlio da 4 mesi, non per sua volontà. Nella puntata di Verissimo che andrà in onda oggi la bella showgirl ha raccontato commossa fino alle lacrime che suo figlio Aaron è a Miami, che sta crescendo in fretta, che era già dura non poterlo avere sempre con lei ma adesso questa lontananza così prolungata è terribile. Inoltre Aida non potrà passare con suo figlio nemmeno il Natale. Il 27 novembre Aaron ha compiuto gli anni e nemmeno in quella occasione è stato possibile per lei raggiungerlo. Per una madre è un dolore fortissimo, per lei non mancheranno le critiche, ma si è sposata con tutte le sue emozioni, quelle che non si possono fingere. Aaron è nato dalla storia d’amore tra la Yespica e l’ex calciatore Matteo Ferrari, un amore finito e poi la decisione di affidare il bambino al padre. Ferrari vive a Miami e Aida Yespica era con lui una volta al mese, già pochissimo ma almeno poteva in qualche modo seguirlo.

AIDA YESPICA LONTANA DA SUO FIGLIO DA 4 MESI

Qual è il motivo di questo distacco forzato? A Verissimo la Yespica ha parlato di problemi vari con i documenti ma non ha aggiunto molto altro. “Aaron sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così”.

E’ dura davvero non vedere crescere tuo figlio giorno dopo giorno, sentirlo al telefono non può bastare. “Da quattro mesi non lo vedo per problemi vari con i miei documenti… Sono davvero a pezzi”.





Per il giorno del suo compleanno ha cercato di renderlo felice come ha potuto: “Il giorno del suo compleanno gli ho mandato tanti video di dj e artisti che gli piacciono. Un regalo che invece mi sono fatta io legato a mio figlio è un tatuaggio con la sua data di nascita. Vorrei passare più tempo con mio figlio, vorrei tenerlo sempre con me. In questo momento è impossibile”.