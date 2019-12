Caterina Balivo bellissima grazie a suo marito, i capelli sono sempre stati il suo cruccio (Foto)

Per Guido Maria Brera, il marito di Caterina Balivo, lei è la donna più bella del mondo ma la conduttrice solo da quando c’è lui nella sua vita ha iniziato a vedersi così bella (foto). Strano davvero, lei modella, concorrente a Miss Italia, oggettivamente bella, non si è mai vista così, soprattutto quando era giovanissima. A 20 anni si riteneva schietta e simpatica ma vedeva tutte le altre sempre molto più belle. Alla soglia dei 40 anni qualcosa è cambiato, parte delle sue insicurezze sono andate via e alla rivista Gente confida che lo deve a suo marito. Non si vedeva sensuale, non si vedeva bella ma di certo sapeva di avere sempre la risata pronta, però tutto tranne che sexy. Oggi ha una maggiore consapevolezza del suo corpo e dice di avere anche fatto pace con i suoi capelli, sono sempre stati un suo problema.

CATERINA BALIVO ALLA RIVISTA GENTE CONFIDA LE SUE INSICUREZZE

“A 20 anni non avevo capito che ero bella. Pensavo fossero tutte meglio di me, non mi vedevo sensuale, semmai simpatica, schietta e con la risata sonora sempre pronta. Insomma, tutto tranne che sexy” magari questa confessione rincuorerà molte altre donne che inizieranno a guardarsi allo specchio in modo diverso. “Ora ho maggior consapevolezza del mio corpo, sto bene nella mia pelle e ho fatto pace con i miei capelli ribelli, che sono sempre stati un cruccio. Se mi guardo allo specchio vedo una donna appagata, ma un po’ sbattuta, nel senso che do tutto agli altri e tempo per me ne resta pochino”.





E’ felice oggi, anche se a Vieni da ma ha confessato che non ha nemmeno tempo per la palestra. Sa però che non vuole più fare scelte che tolgono tempo prezioso alla sua famiglia. Ha un marito e dei figli meraviglioso ed è stato lui a farle capire che è davvero bella: “Mi basta sapere che per mio marito resto la donna più bella del mondo. Lui mi dice così e io voglio credergli”. Oggi le interessa molto di più il suo equilibrio tra cuore e lavoro, è così che si diventa davvero belle.