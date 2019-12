Natale da single per Gemma Galgani che si consola con una poesia per tutte le persone che la seguono

E anche per questo Natale Gemma Galgani potrà usare l’hashtag #maiunagioia. Pensava di aver trovato di nuovo l’amore, il suo è stato una sorta di colpo di fulmine per Juan Luis ma anche questa volta, non è andata bene. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, prima che il programma di Canale 5 andasse in ferie, abbiamo visto come è finita la storia tra Gemma e Juan. Purtroppo, almeno per ora, i due hanno preso strade diverse e sembra evidente che non abbiano trascorso il Natale insieme. Si sono comunque sentiti? Che cosa è successo tra di loro dopo le ultime puntate del programma? Di certo lo scopriremo nelle prossime registrazioni dedicate al trono over di Uomini e Donne ma per il momento Gemma si gode le ferie di Natale con le persone a lei care, da single, anche quest’anno!

GEMMA GALGANI SI CONSOLA CON UNA POESIA PER I SUOI FANS

E visto che anche per quest’anno Gemma non avrà un uomo da amare al suo fianco, si consola con l’affetto che le tante persone che la seguono, su Instagram ha oltre 400 mila followers. Per tutti questi amici virtuali, Gemma ha pensato a una poesia.

Vi faccio gli Auguri in modo insolito con una poesia semplice, ma bellissima della giovane scrittrice Patrizia Perotti che, in poche parole, riassume egregiamente il valore profondo di questa Festività…ed i miei pensieri ! Vi abbraccio… auguri di cuore a tutti ! “Quest’anno ho fatto l’albero dentro al mio cuore Come palline ci ho messo tutte le persone… Chi ho amato, chi è rimasto, e chi ho perduto, gli amici veri, e quelli che non ho mai avuto. Chi mi ha deluso e della vita mi ha dato una lezione, chi mi ha voluto ed ha acceso in me l’emozione. …Poi lì riflesso ho visto anche il mio nome… Esso ha un volto, un sorriso, una passione… E nonostante lacrime e sudore, porto il Natale dritto dentro al cuore. Io sento ancora in questo mondo imperfetto la gioia di vivere e di amare dentro al petto. Non tradirò l’amore per la vita solo perchè a volte con lei perdo una partita. In questo cuore non ho posto per il rancore. Non ho rimpianti e ho fatto tutto con amore. E a questo albero che porto nel mio petto a volte freddo e a volte benedetto, auguro abbracci caldi, gioia e stupore, perchè il Natale in un anno non sia un giorno solo, ma in tutte le ore…

Anche dalle parole scelte da Gemma si capisce la voglia della Galgani di credere ancora nell’amore e chissà, magari l’anno giusto sarà il 2020.