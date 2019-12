Martina Luchena sui social parla della malattia di sua madre: “Vediamo la luce alla fine del tunnel”

Non ne ha voluto parlare prima sui social, a tutte le persone che la seguono ormai da anni con grande affetto. Martina Luchena, dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha lasciato il segno e oggi lavora sui social e anche per questo condivide molto spesso aspetti della sua vita privata, foto e video con la sua famiglia e non solo. C’è una cosa però di cui non ha voluto parlare e lo fa per la prima volta nel giorno di Natale. E’ la malattia della sua mamma. Una battaglia che finalmente, dopo 8 mesi, vedi la signora arrivare alla vittoria finale. Martina sceglie di parlarne mostrando sui social anche la foto della sua mamma che porta ancora i segni della sua battaglia. Ha i capelli morto corti, ricresceranno, ma anche lo sguardo di chi sa di aver lottato con tutte le sue forze.

MARTINA LUCHENA IL NATALE SPECIALE DOPO LA MALATTIA DELLA SUA MAMMA

Ed ecco le parole di Martina Luchena sui social a Natale:

Buon natale da noi!! 🎄❤️💞 Otto mesi fa hanno diagnosticato alla mia mamma quella brutta malattia.. quel brutto male che preferisco non nominare… Mi sono ripromessa che sarebbe rimasta una cosa nostra, il nostro “segreto”da proteggere e che vi avrei confidato alla fine di tutto.. Ebbene sì, vediamo di nuovo la luce alla fine del tunnel, quella luce che mia mamma ha sempre avuto: positiva, combattente, determinata, forte… ha fatto sì che, con il suo amore, la nostra famiglia diventasse ancora più unita e che i valori che ci ha sempre insegnato diventassero ancora più saldi! E quindi ora posso dirvi che, malgrado il dolore provato quest’anno, questo non poteva essere il Natale più bello, con la famiglia e tanto tanto amore !

Nonostante il dolore, e le preoccupazioni che di certo saranno stante tantissime, alla fine è arrivato il Natale e ha portato una ventata di magia speciale anche perchè la mamma di Martina ha sconfitto il suo male. Per questo la bella Luchena ha deciso di parlare con tutti di quello che è successo, anche per lanciare un messaggio di positività alle tante persone che la seguono con affetto.

Martina Luchena sui social parla della malattia di sua madre: “Vediamo la luce alla fine del tunnel” ultima modifica: da