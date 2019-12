Nicole Mazzocato confessione choc a Rivelo: “Ho pensato al suicidio”

Nella puntata di Rivelo in onda il giorno di Santo Stefano, sono stati ospiti due volti molto amati del programma Uomini e Donne. Ex protagonisti che si sono conosciuti e innamorati proprio nello studio di Canale 5, che per lungo tempo hanno vissuto la loro bella favola d’amore ma che oggi non stanno più insieme. Parliamo di Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, di certo una delle coppie più amate e seguite negli ultimi anni sia durante il programma che dopo. Come saprete tra i due è finita diversi mesi fa ed entrambi sono di nuovo felicemente fidanzati con altre persone. Fabio in particolare, ha lasciato l’Italia per partecipare all’Isola dei famosi versione spagnola dove ha incontrato la sua attuale fidanzata.

Nell’intervista con Lorella Boccia, Nicole però ha parlato anche della sua vita senza Fabio, di quello che è successo prima che conoscesse l’ex tronista di Uomini e Donne e ha fatto una rivelazione molto forte.

NICOLE MAZZOCATO CONFESSIONE A RIVELO: HO PENSATO AL SUICIDIO

Nicole ha quindi voluto raccontare qualcosa di molto forte che riguarda un momento difficile della sua vita.

“Ho pensato al suicidio. E’ stato un periodo molto buio e mi chiedevo il perché la mia famiglia fosse minacciata continuamente. Non abbiamo mai fatto niente a nessuno”. Poi spiega anche come è risorta e anche quali sono state le sue emozioni, lanciando un bel messaggio al pubblico: “Uno psicologo mi ha aiutato molto e ci tengo a dire che non ci si deve vergognare perché può essere determinante il loro aiuto“.

Un messaggio importante quello lanciato da Nicole: non bisogna aver paura di chiedere aiuto in un momento delicato e difficile. L’aiuto di un esperto può sicuramente salvarci dal baratro.

