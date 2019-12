Antonella Clerici fa il bilancio del suo 2019: meno successi più famiglia ed è questo che conta

E’ arrivato il momento, come succede sempre negli ultimi giorni del mese di dicembre, di fare un bilancio su quello che è stato l’anno appena concluso. Che cosa ci ha portato di buono e di meno buono il 2019? Per Antonella Clerici questo è stato un anno ricco d’amore e di famiglia e nel suo best nine di Instagram, non può che notare come per lei sia diventato fondamentale l’affetto delle persone che ama. Da Maelle a Vittorio Garrone: meno scatti sul palco, meno momenti di spettacolo ma più famiglia, e per la conduttrice adesso, quest è quello che conta. La Clerici invita tutti a riflettere su quelle che sono nella vita le priorità: la famiglia di certo è al primo posto.

IL 2019 DI ANTONELLA CLERICI: MENO SUCCESSI MA PIU’ FAMIGLIA

Gli auguri per il nuovo anno di Antonella Clerici con un invito per tutti che fa riflettere:

Nell’augurarvi buon anno, penso ai miei #bestmoments2019 e mi accorgo che sono cambiati rispetto al passato. Oggi ho meno foto di successi ma piu foto della mia famiglia e dei miei affetti. Instantane di vita vera, della mia #casanelbosco, di animali, di abbracci, di amici che mi sono stati vicini, del primo compagno di classe che e’ mancato proprio alla vigilia di Natale…. e siccome la vita e’ un “mozzico” viviamola il piu intensamente possibile, stabiliamo le priorita’ senza farci fagocitare dal superfluo. Piu’ gentilezza, meno arroganza, piu’ solidarieta’, piu’❤️. In fondo quello che piu conta nella vita: Amore!

Parole quelle della conduttrice, che invitano davvero tutti a riflettere. Non solo chi fa parte del mondo dello spettacolo ma anche la gente comune che spesso si affanna a inseguire successi, opportunità perdendo di vista quello che è realmente fondamentale.

Solo due le foto in cui la vediamo in tv, una mentre si prepara per l’attesissima intervista per Verissimo e l’altra mentre è impegnata a Sanremo Young. Il 2020 di Antonella Clerici ricomincia quindi con meno affanni ma di certo con più consapevolezze. E magari chissà, arriverà anche il tanto atteso matrimonio con Vittorio Garrone!

