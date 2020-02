Caterina Balivo, il nuovo taglio di capelli divide i fan quasi quanto il look di oggi (Foto)

A Caterina Balivo non piacciono i capelli lunghi, con l’ennesimo taglio alla sua chioma questa sembra ormai una certezza (foto). La conduttrice di Vieni da me è senza dubbio la più attenta tra tutte in tv al look ma oggi ha diviso ancora una volta i suoi fan tra coloro che adorano i suoi capelli così corti e chi li avrebbe lasciati con qualche centimetro in più. Con un viso come il suo la bellezza è sempre presente anche con la peggiore delle pettinature ma se dobbiamo dare un giudizio i capelli così corti non le rendono giustizia. Il taglio l’ha dato poche ore fa, prima di andare in onda con la sua puntata del lunedì. La Balivo non riesce a essere sempre uguale e meno che mai uguale alle altre. Oggi più animalier che mai ha indossato un completo zebrato, azzurro e nero, salvo poi togliere subito la giacca quando ha visto che Ema Stokholma in collegamento da Sanremo aveva un outfit molto simile al suo. Anche il suo look oggi ha diviso i fan ma sempre con gran simpatia: c’è chi le ha fatto i complimenti per il coraggio chi ha criticato l’eccesso (bastavano anche solo i pantaloni zebrati).

CATERINA BALIVO A VIENI DA ME IL LOOK DI OGGI

“Li metti tu questi tailleur e sei strafiga , li metto io e sarei in pigiama” c’è chi l’approva e chi licenzierebbe chi le propone outfit come quello di oggi a Vieni da me. Un abito si cambia facilmente ma non è lo stesso per i capelli.





“Ho dato un piccolo taglio ai capelli” ha annunciato sui social un attimo prima della diretta, soddisfatta della decisione e pronta per l’allegra settimana sanremese. Chi le fa il pollice verso e chi sottolinea che ha perso 10 anni, sembra ancora più giovane con i capelli corti e mossi. Brava lei che ha l’entusiasmo per cambiare e trasformarsi ogni volta, da notare invece che la maggior parte delle colleghe sono sempre uguali da anni.