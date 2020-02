L’uragano Alketa Vejsiu a Sanremo 2020 inizia con un look D&G (FOTO)

Questa sera sul palco del Festival di Sanremo 2020, oltre alla meravigliosa Georgina Rodriguez, c’è un’altra bellissima e talentuosa donna ad affiancare Amadeus. Lei è Alketa Vejsiu, una nota giornalista albanese che nella serata dedicata alle cover si farà conoscere finalmente anche nella sua tanto amata Italia. Nel suo paese è la presentatrice più amata ma il suo sogno è sempre stato Sanremo.

Adesso il sogno di Alketa Vejsiu è diventato finalmente realtà. Su di lei ci sono davvero tante aspettative. Ed è impossibile anche non pensare al look che la giornalista ha scelto di portare sul palco del Teatro Ariston.

ALKETA VEJSIU E I LOOK PER SANREMO 2020: GLI ABITI DEL 6 FEBBRAIO

Quale look ha scelto la biondissima Alketa Vejsiu per scendere le scale del Teatro Ariston di Sanremo 2020? Eccolo qui, un abito lungo e rosa di Dolce e Gabbana, impreziosito dai dettagli argentati in vita e alle maniche. In molti sui social network si aspettavano un look decisamente diverso da parte della bellissima Alketa Vejsiu visto che il suo look sta un po’ dividendo il popolo del web. Ma lei è talmente bella e professionale che sul palco di Sanremo 2020 ci sta benissimo ed è perfettamente a suo agio. Ecco qui di seguito alcune foto del look completo di Alketa Vejsiu scelto per la terza serata di Sanremo 2020:

Alketa Vejsiu a Sanremo 2020 è subito a suo agio al fianco di Amadeus

Sul palco dell’Ariston è salita una Alketa Vejsiu meravigliosa, dal sorriso contagioso e che sprizza amore per l’Italia da tutti i pori. La Vejsiu sembra subito a suo agio al fianco di Amadeus e il suo italiano è praticamente perfetto. La conduttrice ci stupirà a Sanremo 2020. Ma intanto che cosa ne pensate del look che ha scelto di portare su questo prestigioso palco? Lasciamo a voi i commenti!