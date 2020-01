Alketa Vejsiu al fianco di Amadeus a Sanremo 2020: chi è la conduttrice più famosa in Albania

Sanremo 2020 è ormai alle porte. Mancano davvero pochi giorni all’inizio della settantesima edizione del Festival della Canzone italiana e la curiosità cresce sempre di più. Oramai sappiamo bene Amadeus ha deciso di essere affiancato da alcune donne nel corse delle cinque serate e tra queste c’è pure Alketa Vejsiu. Lei è stata presentata dallo stesso Amadeus alla conferenza stampa di Sanremo 2020 ed è una delle conduttrici più amate della televisione albanese. Alketa Vejsiu dovrebbe approdare sul palco dell’Ariston insieme a Georgina Rodriguez e, dunque, giovedì 6 febbraio. Ma andiamo a conoscere meglio Alketa Vejsiu prima del suo arrivo a Sanremo.

Alketa Vejsiu a Sanremo 2020: ecco chi è la conduttrice albanese scelta da Amadeus

Alketa Vejsiu ha trentasei anni e ha iniziato a lavorare per la tv davvero molto presto. All’età di diciassette anni, infatti, ha iniziato a condurre per la prima volta un noto show chiamato 12 dreams of a summer night. E da lì Alketa non si è più fermata, anzi tutt’altro. Ha lavorato per TvKlan, che è una delle reti televisive più importanti in Albania e ha condotto programmi molto amati dal pubblico tra cui: X Factor, C’è posta per te, Tale e quale show, Ballando con le stelle, Chi ha incastrato Peter Pan? e Canzonissima. Insomma, davvero niente male! Ma la Vejsiu non è solo una delle più popolari conduttrici, fa anche l’imprenditrice. Ha una rivista di moda che si chiama Class, una agenzia di matrimoni e di eventi e pure un marchio di abiti da sposa. E a proposito di matrimoni… Alketa Vejsiu è sposata con il collega Ardi Nelaj ed è mamma di due bambini. Il suo successo continua anche sui social network. Su Instagram, per esempio, il suo profilo conta, attualmente, 856mila followers destinati a crescere ulteriormente soprattutto dopo la partecipazione a Sanremo 2020.

Alketa Vejsiu a Sanremo 2020, dal sogno alla realtà: la conduttrice voleva il Festival

La bellissima Alketa Vejsiu non ha mai nascosto il suo amore per la nostra Italia. In Albania la conduttrice è ormai un vero punto di riferimento per i telespettatori, ha un seguito decisamente importante e in pochi anni la sua carriera si è arricchita incredibilmente. Nei sogni di Alketa Vejsiu c’era però qualche altra cosa che la donna avrebbe voluto fare. Che cosa? Proprio il Festival di Sanremo: “Anche se tutto ciò sembra utopico, sognare è bellissimo! La capacità e la voglia c’è. Anche la confidenza per farcela“. E il sogno di Alketa sta ormai per realizzarsi dopo che Amadeus ha scelto di averla al suo fianco all’Ariston.

Appena pochi giorni fa, dopo la conferenza stampa di Sanremo 2020 e le parole di Amadeus, Alketa Vejsiu ha voluto condividere la sua gioia e la sua gratitudine con i suoi follower sui social. “Questa è sicuramente una notizia fantastica per L’Albania! Il Festival di Sanremo è stato per tutti noi la colonna sonora di tante vite e generazioni“ ha scritto la presentatrice su Instagram. “Arrivare al Festival di Sanremo per me è stato il più grande sogno della mia vita professionale. Amo L’Albania ma vorrei dire a voce alta “Amo L’Italia perché é il Paese più bello del mondo” e gli italiani sono “il popolo più bello del mondo in assoluto”“ ha continuato la Vejsiu. “Sarà un bellissimo Festival e tu te lo meriti Amadeus. L’Albania ti è grata” ha scritto poi condividendo anche un pensiero per Paola Perego che è stata la prima a sostenerla in tutto ciò.

Alketa Vejsiu sembra davvero molto onorata della scelta di Amadeus e siamo sicuri che sul palco del Festival di Sanremo conquisterà tutti con la sua professionalità e con la sua bellezza.