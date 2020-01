Georgina Rodriguez beccata a Sanremo per le prime prove del festival (Foto)

Tutti volevano Georgina Rodriguez in tv ed è Amadeus che è riuscito a farle dire sì per il suo Sanremo (foto). La conferma l’ha appena data Marco Liorni in Italia Sì con una foto che non è un indizio ma una certezza. Inconfondibile il bel profilo della compagna di Cristiano Ronaldo beccata a Sanremo a un passo dall’ingresso con Lucio Presta e Amadeus. Georgina Rodriguez è arrivata nella città dei fiori e arriva così anche la conferma, nessuna marcia indietro, lei ci sarà, sarà tra le dieci donne annunciate da tempo da Amadeus. Lei è tra le protagoniste più attese ma si temeva che dopo il cambio di programma di Monica Bellucci e le varie polemiche ci fosse un altro no per il conduttore e il suo festival. E’ la prima foto della compagna del calciatore a Sanremo, anche lei già si sta preparando con gli altri colleghi per poi salire sul palco dell’Ariston la sera del giovedì, il 6 febbraio. Con lei ci sarà la conduttrice albanese Alketa Vejsiu, una coppia che siamo curiosi di seguire.

GEORGINA RODRIGUEZ PRONTA PER SANREMO 2020

Mentre saltano fuori i rumors per i compensi dei protagonisti del 70esimoi festival di Sanremo c’è la certezza che la bella modella spagnola ci sarà. Nei giorni scorsi si vociferava che per lei fosse stato chiesto un compenso troppo altro. E’ evidente che l’accordo c’è stato e che forse i rumors non erano per niente fondati.





La Rodriguez è nota al pubblico italiano solo come compagna di Ronaldo ma siamo certi che sul palco di Sanremo 2020 insieme alle altre colleghe di festival saprà scoprire la sua professionalità oltre alla sua evidente bellezza. Con Georgina Rodriguez ci sarano al festival anche Antonella Clerici, Sabrina Salerno, Mara Venier, Diletta Leotta Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello, Rula Jebreal e Alketa Vejsiu.