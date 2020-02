Caterina Balivo non va a Sanremo ma pubblica una foto che nessuno si aspettava (Foto)

E’ un momento d’oro per Caterina Balivo, tutto meritato e la sua settimana di Vieni da me collegata al festival di Sanremo 2020 è stata un vero successo. In più il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ieri in diretta durante il suo programma l’ha riempita di complimenti portandola a un passo dalle lacrime. Avrà voluto festeggiare tutto con la bellissima foto appena pubblicata sul suo profilo social? “Ma sei nuda chery?” ha chiesto preoccupato Giovanni Ciacci. No, niente del genere ma la Balivo anche in baby doll vedo non vedo sul suo letto tra lenzuola e cuscini è molto sensuale. Sorriso da mamma e tazza della colazione tra le mani, i suoi fan però sono ugualmente preoccupati. Cosa sta accadendo alla conduttrice di Vieni da me? Il marito di Caterina Balivo sarà contento di questo scatto condiviso? Sono solo alcune delle domande dei follower che la seguono ogni giorno tra tv e social. Lei rivela che sono le 7:30 e che dopo avere portato Cora al parco è andata a lavoro per preparare la scaletta della puntata di lunedì, dunque niente di così strano ma la foto le piaceva e l’ha condivisa.

CATERINA BALIVO GRANDE ASSENTE A SANREMO

In tantissime hanno partecipato al festival di Sanremo 2020 applaudendo Amadeus e gli altri protagonisti dalla platea. Abbiamo visto Eleonora Daniele, Alba Parietti e tutte le altre ma Caterina Balivo è rimasta a casa, a Roma. Niente di strano anche in questo caso, la conduttrice ha spiegato che restando a Roma si gode anche meglio lo spettacolo e riesce a seguire tutto. Di certo non riesce a restare sveglia fino alla fine dello spettacolo condotto di Amadeus.





Ha scelto di trasferirsi a Roma per amore della sua famiglia, si dedica il più possibile ai suoi figli, è diventata meno mondana e andare a Sanremo sarebbe stata una scelta complicata. Il suo Vieni da me l’ha dedicato il più possibile al festival, nessuna polemica sulla sua assenza, forse un pizzico da parte di chi dice che quella foto di oggi sia troppo intima e privata.