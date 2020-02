Lorella Cuccarini si scatena alla partita della figlia, è la sua prima tifosa (Foto)

Lorella Cuccarini è mamma di quattro bellissimi figli e Chiara che ha 20 anni è la più sportiva tra tutti, gioca nella Roma calcio femminile e sembra dare molte soddisfazioni alla conduttrice (foto). E’ lei la sua prima tifosa, infatti la rivista Oggi l’ha immortalata mentre accompagna la figlia alla partita e soprattutto mentre esulta durante tutto il gioco. Alla fine madre e figlia vanno via, tornano a casa felici per il risultato. Sembra davvero brava in campo Chiara Capitta, almeno a giudicare da quanto entusiasmo ci mette Lorella Cuccarini nel fare il tifo per lei e la sua squadra. Non perde un’azione, resta in piedi tutto il tempo della partita, con la sciarpa della Roma al collo su un abbigliamento perfetto per gli spalti. Jeans, sneakers, piumino e sorriso da eterna ragazzina.

LA FIGLIA DI LORELLA CUCCARINI DIFENSORE CENTRALE DELLA ROMA CALCIO FEMMINILE

La squadra milita in serie B e Chiara gioca con i giallorossi già da otto anni, una passione che coltiva da sempre. Una partita contro la Riozzese e le foto di Oggi che mostrano Lorella mentre salta, applaude, esulta, gioisce, incita tutti in campo e poi sorride di continuo. Confusa tra gli altri genitori non è certo la prima volta che accompagna sua figlia al campo e segue una partita.

La partita finisce con un pareggio ma la sua bellissima Chiara ha giocato da vera campionessa. La figlia calciatrice di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, ovvero Silvio Capitta, è una dei due gemelli nata nel 2000; i gemelli sono i figli più piccoli della coppia.









In tv Lorella è la conduttrice che non sbaglia mai un atteggiamento, sempre molto professionale e attenta; alla partita di sua figlia Chiara la trasformazione è deliziosa. La domenica la dedica alla sua famiglia e con la piccola di casa si diverte e si vede.