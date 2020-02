A Mattino 5 Manuela Ferrera parla di Zequila: “Ero io la ragazza di Capodanno, l’ho rifiutato e lui si è offeso”

Non solo coronavirus nella puntata di Mattino 5 in onda oggi 25 febbraio 2020, si cerca di alleggerire dando anche spazio al gossip. E in studio oggi, ospite di Federica Panicucci c’è Manuela Ferrera che in queste ore è stata chiamata in ballo sapete da chi? Da Antonio Zequila. Il concorrente del Grande Fratello VIP 4 non ha fatto il suo nome ma ha parlato di una bellissima soubrette con la quale avrebbe passato il Capodanno, per raccontare le sue gesta da conquistatore. Oggi Manuela spiega come stanno realmente le cose iniziando col dire che non ha 25 anni ma ne ha 10 in più e che le cose non sono andate esattamente come Zequila ha raccontato.

La Ferrera racconta tutto con il sorriso sulle labbra, la situazione non ci mostra quindi una donna colpita o delusa da qualcosa, anzi. Scherzando con Federica Panicucci spiega che lei e Antonio sono amici e hanno realmente passato il Capodanno insieme, dovevano infatti fare una serata. Manuela specifica anche che c’è un bel rapporto di amicizia con Zequila e che nella notte di Capodanno sono stati insieme a Roma ma che non è lei la ragazza che poi ha visto anche a Positano. A questo punto quindi Federica Panucci le chiede cosa voglia dire passare la serata insieme e citando il concorrente del GF vip le chiede se si siano conosciuto “talamaticamente”.

A MATTINO 5 LE PAROLE DI MANUELA FERRERA: HO DETTO NO A ZEQUILA

A questo punto quindi Manuela vuole precisare bene quello che c’è stato tra lei e Zequila e precisa subito che non c’è nessun incontro intimi di cui parlare, anzi. Precisa anche che Antonio ci ha provato ma che lei non ha accettato la sua corte. “Abbiamo litigato perchè lui voleva approfondire la conoscenza e io no” ha detto la ragazza nello studio di Mattino 5 oggi.

Zequila quindi si sarebbe anche offeso dicendole che gli avrebbe rovinato il Capodanno con il suo rifiuto. “Io però gli voglio bene” ha proseguito la Ferrera. La ragazza aggiunge inoltre di aver dormito in un’altra stanza ma al mattino lui durante la colazione le avrebbe continuato a gridare queste frasi, dicendole che le aveva rovinato il Capodanno. Alla fine però i due avrebbero fatto pace.