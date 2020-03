Leonardo Greco al Sacco di Milano in terapia intensiva: lacrime sui social, il messaggio

I fans di Uomini e Donne, quelli che hanno qualche annetto in più sanno bene chi è Leonardo Greco e il suo percorso fatto nel programma di Canale 5. Uno dei tronisti più chiacchierati e contesi, diviso tra due corteggiatrici che si sono date battaglia per conquistarlo. Oggi Leonardo ha lanciato un grido di dolore dai social. Lo ha fatto all’ospedale Sacco di Milano dove è ricoverato. La paura è che abbia il coronavirus ma al momento, come lui stesso spiega sui social, due tamponi sono risultati negativi anche se è stato necessario un ricovero per una polmonite che lo porta ad aver persino bisogno dell’ossigeno per respirare.

LE PAROLE DI LEONARDO GRECO SUI SOCIAL DAL SACCO DI MILANO

Il messaggio di Leonardo Greco serve anche per sensibilizzare tutti i giovani che credono di essere immuni da questo virus. Non è così. Tutti rischiamo allo stesso modo, anche se il virus non è mortale, bisogna fare attenzione.

Ho 37 anni , ho sempre amato lo sport , sono sempre stato iperattivo e salutista …Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco… mentre scrivo ho le lacrime agli occhi , ho bisogno dell’ ossigeno per non avere problemi a respirare , ho continuamente febbre , ho una polmonite interstiziale … mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid 19 entrambi risultano negativi… me ne hanno fatto un terzo questa mattina… perché quello che ho è esattamente la sintomatologia di questo Virus… vi scrivo per farvi capire che non è un gioco non è uno scherzo non si ammalano solo “i vecchi” … pensate a voi pensate a vostri cari … l’unico modo per aiutarci è stare a casa ❤️ Fatelo perfavore ❤️ Spero che la mia testimonianza possa servire : : : #salute#sanità#vita#stopcovid19 #stateacasa #family#amore #futuro

Anche l’ex tronista invita tutti a stare a casa, rispettando le regole imposte dal governo. Al momento, lo ricordiamo, l’ex tronista è risultato negativo per due volte al coronavirus pur avendone praticamente tutti i sintomi.