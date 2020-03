Elena Santarelli festeggia il compleanno della piccola Greta e svela se è incinta (Foto)

Sta crescendo in fretta la piccola Greta, la figlia di Elena Santarelli e Bernardo Corradi (foto). Ieri la dolcissima Greta ha festeggiato il suo compleanno, ha compiuto 4 anni, e come tutti i compleanni di questo periodo il tutto in casa senza amici ma con tutto l’amore di mamma e papà. Elena Santarelli ovviamente non ha fatto mancare alla sua principessa la torta fatta in casa, non sono mancati i palloncini, le candeline, la musica e ogni attenzione per lei. Mai come in questo periodo ciò che conta è la salute e la splendida showgirl lo ricorda nel ringraziare tutti per gli auguri: “Siamo grati per essere con i nostri figli a casa e in salute”. Una festa in casa, la torta casalinga che ha soddisfatto del tutto Elena e il sorriso della sua famiglia. Greta avrà poi tempo e modo di festeggiare il suo compleanno con i nonni e con i suoi piccoli amici ma adesso restiamo tutti in casa.

ELENA SANTARELLI E’ INCINTA?

Anche la Santarelli sui social tiene compagnia ai suoi follower, cucina tanto e fa sport, consigli che regala a tutti ma qualcuno aveva notato un bel pancino. Immediata la risposta della Santarelli che alzando il maglioncino ha fatto vedere meglio il suo ventre, davvero gonfio ma per la pizza e il lievito.

“La mia stella, il mio Amore, la nostra piccola Greta oggi compie 4 anni. Sei nata il 25/03 come la grande Mina, porti ogni giorno musica nei nostri cuori, con la tua simpatia la tua creatività e il tuo carattere particolare pieno di sfumature, sei unica Greta, buon compleanno Amore di mamma”, gli auguri della splendida mamma alla sua bambina.

La piccola Greta con lo stupore meraviglioso dei bimbi si è emozionata tanto per tutto quello che la sua mamma aveva preparato per lei. Niente di più bello che stare tutti insieme, quest’anno nonostante tutto è bellissimo con il suo fratellino che festeggia con lei.