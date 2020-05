Andrea Denver si racconta: dall’amicizia speciale con Madonna all’amore per Anna Wolf

In una lunga intervista per Novella 2000 Andrea Denver, uno dei concorrenti più amati della quarta edizione del Grande Fratello VIP si racconta. Ci spiega come ha trovato successo negli Usa, come è oggi la sua vita e parla anche del grande amore della sua vita, Anna Wolf. Purtroppo anche Anna e Andrea come molti innamorati al momento devono stare lontani e per loro il ricongiungimento sarà certamente più complicato visto che lei attualmente si trova negli Stati Uniti. Non è come andare da Verona a Milano insomma! Nonostante questo l’amore resiste anche se i due non si vedono ormai da dicembre…

ANDREA DENVER E ANNA WOLF: UN AMORE SPECIALE

Nella sua intervista per Novella 2020, Andrea spiega che la sua vita è molto cambiata da quando ha incontrato la sua attuale fidanzata, Anna Wolf

Sono stato corteggiato da moltissime donne nella mia vita, però dopo aver incontrato Anna tutto è cambiato. Ci siamo conosciuti a dicembre 2016 durante una mostra d’arte a Miami e rivisti, poi, ad aprile 2018. In quel momento lei ha scoperto che ero italiano. Mi è piaciuta molto fin dall’inizio e ho trascorso tutta la sera a parlare con lei e ne ho approfittato per invitarla a pranzo il giorno dopo. Quando Anna ha ordinato la pasta e l’ho vista mangiare il pane, da bravo italiano, ho perso davvero la testa per lei! Abbiamo iniziato a frequentarci e, quando lei si è trasferita da Miami a New York, è stato tutto più semplice. Abbiamo un ottimo rapporto anche con i genitori, da entrambe le parti, e cerchiamo sempre di organizzare qualche incontro tra le nostre famiglie

ANDREA DENVER E IL FLIRT CON MADONNA: COSA C’E’ DI VERO?

In molti sostengono che Andrea abbia avuto un flirt con Madonna. A tal proposito nella sua intervista per Novella 2000 il modello spiega:

Ricordo che una mattina, mentre ero impegnato in uno shooting fotografico, il mio cellulare cominciò a ricevere notifiche a raffica. Madonna aveva pubblicato una mia foto sul suo promo Instagram, lasciando un commento eloquente sui miei addominali, quattro emoticon a forma di cuore e, addirittura, un tag. Da quel momento, iniziò a seguirmi. Un’emozione indescrivibile quando, dopo due settimane, mi contattò privatamente chiedendomi di partecipare al suo videoclip musicale Bitch I’m Madonna. Con lei ho un bel rapporto di amicizia, ci siamo visti a qualche evento, ci messaggiamo frequentemente. È una gran bella persona. Mi piace molto il legame e il modo con cui vive la famiglia. Più volte abbiamo parlato di quanto sarebbe bello se venisse organizzato un suo concerto all’Arena di Verona. Sarebbe uno spettacolo unico

Solo un bel rapporto di amicizia quindi, nulla di più!

