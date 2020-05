Valentina Dallari accusa Giulia de Lellis di lanciare messaggi sbagliati sulla magrezza

Da qualche ora sui social non si parla d’altro. Valentina Dallari ha registrato delle stories puntando il dito contro Giulia de Lellis. Il motivo? La troppa leggerezza dell’influencer seguita da oltre 4 milioni di persone, nel parlare di dieta e magrezza. Poche ore fa Giulia de Lellis infatti, dal suo profilo, aveva spiegato ai suoi followers che sta seguendo una nuova dieta perchè ha fatto delle prove per alcuni brand e si è resa conto di aver preso qualche chilo. “Devo asciugarmi un po’” ha detto Giulia de Lellis, spiegando che avrebbe poi condiviso le ricette delle sue acque detox e anche i consigli sulla dieta che sta seguendo. Questo messaggio lanciato a tutte le ragazze, secondo Valentina Dallari non va proprio bene ed è per questo che l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di intervenire e dire la sua.

VALENTINA DALLARI VS GIULIA DE LELLIS: LE ACCUSE DAI SOCIAL

Le parole di Valentina lasciano il segno: “La dieta invece per far crescere qualche neurone? Quella esiste? Perché non la posti? Magari fai andare di moda cose utili ogni tanto. Non la condividere la tua dieta, grazie. La solita superficiale. Ragazzi, dai su, perché diamo spazio a sta gente? […] Partiamo dal presupposto che questo personaggio mi sta antipaticissimo, è iper negativo secondo me. E non mi interessa se ora i suoi fan mi scrivono…

E invita tutti a stare attenti a questi messaggi sbagliati: “Per favore, apriamo gli occhi. Questa quarantena sarà servita per aprirli, per non dare credito a sta gente che non ha né arte né parte, non trasmette niente se non ca***te. E la cosa più preoccupante è che c’è gente che le dà lavoro. Manco mi esprimo, cioè quelli aiutano un danno a diventare un mega danno…”.

La Dallari dice di non aver paura della possibile reazione dei fans di Giulia, questa volta c’era bisogno che qualcuno dicesse qualcosa in merito. La de Lellis farà finta di nulla oppure risponderà?

Ricordiamo che Valentina da mesi combatte contro i messaggi sbagliati lanciati dai social, lei che ha combattuto in prima persona contro l’anoressia cerca di aiutare le ragazze che potrebbero ammalarsi.