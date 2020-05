Demet Özdemir, tutto quello che c’è da sapere sulla protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno

Demet Özdemir è una giovane attrice turca, nata il 26 febbraio del 1992, a Izmit in Turchia, per l’appunto. Le sue origini sono bulgare e nella vita fa anche la ballerina e la modella. Quando era soltanto una bambina di otto anni i suoi genitori si sono separati e Demet, insieme alla madre e ai fratelli, si è trasferita a Istanbul. Qui ha iniziato a ballare presso una scuola di danza e proprio grazie a questa sua grande passione sono iniziati i primi lavori nei videoclip musicali. Demet Özdemir è però anche una bellissima modella diventata nota per essere stata la testimonial di marchi molto importanti come Garnier.

E’ nel 2012 che Demet si avvicina al mondo del cinema e della televisione con i suoi primi ruoli da attrice in apprezzatissime serie tv. La Özdemir sarebbe al momento single anche se, secondo la cronaca rosa, il suo rapporto con il collega Can Yaman sarebbe ‘sospetto’. I due hanno lavorato insieme sul set di alcune serie tv turche e il loro feeling avrebbe insospettito tutti. In realtà i due attori hanno dichiarato di essere soltanto grandi amici ma la situazione sul loro rapporto non sarebbe ancora del tutto chiara e i fan intanto continuano a sperarci.

Demet Özdemir, com’è iniziata la carriera della protagonista della nuova soap DayDreamer

I ruoli più noti che Demet Özdemir ha interpretato al cinema e nelle serie televisive ci riportano a titoli come: Ti dirò un segreto, Il profumo delle fragole, Room 309. Già grazie a questi lavori, la giovane attrice è riuscita a conquistare il pubblico delle soap turche ma la sua vera popolarità è però arrivata lavorando proprio al fianco del più noto Can Yaman, che in Italia è famoso soprattutto per aver interpretato il personaggio di Ferit in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Al fianco di Can Yaman, Demet Özdemir ha lavorato per la serie tv Erkenci Kus – Early Bird dando il volto al personaggio di Sanem Ayidin. Molto presto questa stessa soap opera andrà in onda pure in Italia, anche se con un titolo differente: DayDreamer – Le ali del sogno.

Demet Özdemir al fianco di Can Yaman nella soap turca DayDreamer – Le ali del sogno

Lo abbiamo detto, presto vedremo Demet Özdemir al fianco dell’amatissimo Can Yaman nella nuova soap turca DayDreamer – Le ali del sogno. La serie che andrà in onda nel pomeriggio estivo di Canale 5 racconta la storia d’amore di Can, interpretato da Yaman e Sanem, interpretata proprio dalla nostra Demet. Lui è un fotografo che a causa del suo lavoro viaggia davvero tantissimo. Lei invece ha un grande sogno nel cassetto: quello di diventare una scrittrice. I due si ritroveranno a lavorare insieme perché Can inizierà a collaborare con l’agenzia del papà di Sanem. Proprio qui, inevitabilmente, tra di loro nascerà qualcosa. Non mancheranno sorprese e colpi di scena ma non vogliamo svelarvi altro.