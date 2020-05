DayDreamer-Le ali del sogno arriva su Canale 5: un’altra estate con Can Yaman

Che bella notizia questo pomeriggio per tutte le spettatrici e i telespettatori che amano Can Yaman e non vedevano l’ora di rivederlo di nuovo su Canale 5. Ci siamo ! E’ ufficiale: a giugno la soap turca DayDreamer-Le ali del sogno, arriva su Mediaset e ci terrà compagnia per tutta l’estate. Questo pomeriggio è andato in onda il primo spot della soap che vede ancora una volta Can Yaman protagonista. La semplice pubblicità è bastata per fa impazzire i fans di Can e anche della serie ( molti infatti l’hanno già vista in turco pur di seguire le avventure del bellissimo attore). Su Twitter da pochi minuti spopolano gli hashtag dedicati a DayDreamer.

Mediaset ha scelto di cambiare la traduzione di quello che poteva essere il titolo originale. Infatti la serie è andata in onda in Turchia con il titolo Erkenci Kuş e la traduzione italiana sarebbe stata L’Uccello del Mattino, ecco non il massimo a quanto pare, visto che poteva essere, per i più maliziosi, fuorviante. Nel cast di Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta il protagonista maschile Can Divit, fotografo e pubblicitario di successo. Demet Özdemir è, invece, l’attrice scelta per la parte di Sanem Aydın.

Ma di che cosa parla la serie? Scopriamo qualche dettaglio in attesa di vedere le puntate che tra meno di 20 giorni arriveranno su Canale 5.

DAYDREAMER-LE ALI DEL SOGNO DA GIUGNO 2020 SU CANALE 5

Anche Wikipedia ufficializza la notizia.

Daydreamer – Le ali del sogno (Erkenci Kuş) è un serial televisivo turco trasmesso su Star TV, è formato da 51 puntate, andate in onda dal 26 giugno 2018 al 6 agosto 2019. In Italia verrà trasmessa dal mese di giugno 2020 su Canale 5.

DAYDREAMER-LE ALI DEL SOGNO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA SERIE

Al centro della storia, spalmata nella versione originale in 51 episodi da 2 ore, Sanem e il suo sogno di diventare una scrittrice famosa. Per perseguire il suo obiettivo andrà a lavorare nell’agenzia pubblicitaria dove è impiegata la sorella.

Qui conoscerà Emre, serio e lavoratore, e Can, fotografo sognatore e ribelle interpretato da Yaman. Ovviamente il suo cuore viene subito rubato da Can ( che tra l’altro fa nella serie quello che poi ama fare nella vita, il fotografo in giro per il mondo, una sua passione). Come vediamo nel promo, Sanem si rende conto di essersi presa una bella cotta per Can ma sa bene che potrebbe essersi solo illusa. Che cosa succederà tra di loro, si accenderà la miccia dell’amore? Can viene costretto dal padre a occuparsi dell’azienda presso la quale Sanem lavora e quindi dovrà passare più tempo in città…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO: QUANDO ANDRA’ IN ONDA?

Considerato che il primo giugno è lunedì e il 2 è invece un martedì, possiamo pensare che la serie potrebbe debuttare il 3 giugno o direttamente l’8. Ma per il momento non c’è la data ufficiale.