Per Belen Rodriguez adesso c’è solo Santiago anche se crede di non essere una mamma perfetta

E’ la prima intervista quella che Belen Rodriguez rilascia alla rivista Chi, dopo la fine della sua storia con Stefano de Martino. In merito la show girl dice ben poco. Nessun riferimento diretto ma tante piccole frasi e frecciate che lasciano capire che tra lei e il suo ex- ex marito è di nuovo finita. I due si sa, non si sono mai separati per cui legalmente parlando, non sono stati e non sono neppure oggi ex. Ma nella vita reale, quella che Belen dice di voler vivere a tutti i costi, non stanno più insieme. Nella sua intervista per la rivista Chi, Belen si racconta e parla del suo amore più grande, il piccolo Santiago che oggi è il solo e unico uomo della sua vita.

LO SFOGO DI BELEN RODRIGUEZ SUI SOCIAL

BELEN PARLA DI SANTIAGO: ADESSO ESISTE SOLO LUI MA SA DI NON ESSERE UNA MAMMA PERFETTA

Le parole di Belen nella sua intervista per la rivista Chi:

Santiago è il mio vero amore e per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere. Magari se non fossi Belen avrei già tre figli, ma, un po’ per il lavoro che faccio e un po’ per le situazioni della vita, sono felicissima così. E poi penso che oggi non esista per nessuno una “vita tranquilla”: la gente fa pochi figli anche perché i rapporti durano di meno, le persone sono concentrate su loro stesse, quindi avere avuto un figlio è già un atto d’amore che ci porta fuori dal nostro egoismo

E ancora:

Non credo di poter vincere il premio della mamma modello, non sono una che si sveglia all’alba per pianificare la giornata del figlio», confessa Belen «L’altro giorno ho chiesto a Santiago: “C’è qualcosa che posso fare per migliorare? In che cosa vorresti che cambiassi?”, e lui mi ha risposto: “No, le mamme perfette non esistono, esistono le mamme reali e tu sei reale”.

La Rodriguez cerca di fare però il massimo per suo figlio e di passare più tempo possibile con il bambino che tra l’altro adesso dovrà affrontare una nuova separazione dei suoi genitori. Non sarà semplice spiegare come stanno le cose ma di certo Belen e Stefano sapranno far pesare il meno possibile il loro allontanamento al piccolo.