Barbara d’urso con e senza trucco: la conduttrice non teme il confronto (FOTO)

Spesso le donne dello spettacolo sono accusate da molti di apparire e mostrarsi sui social in modo diverso da quello che sono poi nella vita reale. Non si può dire che sia il caso di Barbara d’Urso. Se è vero che la conduttrice è la regina delle luci, delle inquadrature perfette, è anche vero che quando può, si mostra anche senza trucco, senza la minima preoccupazione. Lo fa la sera, mentre prepara la cena e si mostra sui social senza filtri, ma lo fa anche postando immagini che la mostrano senza trucco, al mare, a fare la spesa o in altre circostanze.

Qualche giorno fa la d’Urso si è mostrata sui social senza trucco: un primo piano del suo viso, senza un filo di trucco. A dimostrazione che non teme il confronto e anche, come dice sempre, i commenti di chi usa i social solo per portare odio e tristezza. Come dice spesso, lei vola alto e non ascolta queste critiche che arrivano da chi non ha gioie nella vita.

UNA GALLERY DI FOTO DI BARBARA D’URSO

La conduttrice, che il prossimo anno spegnerà 64 candeline, è in forma strepitosa e non teme giudizi di sorta. Durante il lockdown ha anche raccontato di aver preso qualche chilo ma poco le interessa perchè lei si sente in forma e bene così! Del resto, avere 63 anni e sfoggiare un corpo di quel tipo, non è da tutti. Merito anche di una sana alimentazione e di tanto sport continuamente praticato, in particolare della danza.

Noi non vediamo l’ora che anche per la conduttrice inizino le vacanze e che ci regali, come spesso fa, delle foto super sexy della sua estate. Di certo sarà anche in questa stagione estiva, un bel vedere.

Per chi invece aspetta il suo ritorno in tv la d’Urso si godrà due mesi interi di vacanza, luglio e agosto, per poi tornare in onda il 7 settembre 2020 con Pomeriggio 5.