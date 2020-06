Marica Pellegrinelli soddisfatta in bikini, le risponde Laura Pausini (Foto)

Sarà forse un’estate da single per Marica Pellegrinelli ma in bikini non c’è dubbio che sarà perfetta (foto). La splendida modella è del tutto soddisfatta della sua prova costume dopo la corsa al massaggio per sgonfiarsi. Durante la quarantena anche Marica Pellegrinelli appariva con un filo di peso in più ma in realtà era gonfiore svanito con un solo massaggio, fatto però da mani super esperte. In bikini al mare l’ex moglie di Eros Ramazzotti sfoggia il fisico di sempre, le due gravidanze non l’hanno cambiata per niente ma è ovvio che lei tra corretta alimentazione e allenamento si occupi molto del suo corpo. E’ il suo lavoro, non può che essere così. Si rilassa in spiaggia, si lascia fotografare e si abbronza, è felicemente single dopo la fine del legame con Charley Vezza. In vacanza è con un’amica ed è per lei che si mette in posa.

LAURA PAUSINI RISPONDE ALLA FOTO IN BIKINI DI MARICA PELLEGRINELLI

“Nothing to declare” scrive Marica nella didascalia, splendida e sognante nella foto in spiaggia. “Niente da dichiarare” e Laura Pausini commenta: “Eh te credo! Cosa vuoi declare più di così”. I complimenti di una donna sono sempre i più belli da ricevere. Fa sorridere la cantante che ammira la prova costume di Marica.

Quel “Niente da dichiarare” della Pellegrinelli dice invece molto altro. Sta bene e si vede. Con lei c’è la sua fotografa preferita, l’amica di cui non svela il nome. La scorsa estate era a Ibiza, da lì forse l’inizio della storia d’amore con Charley Vezza.

Oggi è single, amica perfetta, mamma felice e con tutto il tempo per avere accanto l’amore giusto, mentre resta forte il legame con Eros, il papà dei suoi bimbi.