Mara Venier festeggia: presto potrà tornare a camminare

Mara Venier finalmente può festeggiare, e non solo per aver concluso con ascolti record la sua Domenica IN! Oggi è un grande giorno infatti, poche ore fa, l’ha raggiunta a casa il dottore che la sta seguendo nel suo percorso di riabilitazione per provare, per la prima volta dopo tanto tempo, a mettere il piede a terra! Già perché Mara non ha dovuto solo combattere contro la paura del coronavirus, andare in onda in diretta nonostante tutto, ma le ultime puntate le ha fatte con il dolore, prima, con il tutore dopo. Insomma una vera missione impossibile quella di Mara che però alla fine, è stata portata al termine! Oggi, dopo 32 giorni una piccola gioia: ha poggiato il piede a terra e inotre ha saputo che tra una decina di giorni potrebbe anche tornare a camminare. Piano piano, non c’è fretta anche se Mara non vede davvero l’ora di godersi questa estate e di poter tornare a camminare anche senza l’aiuto di tutte le persone che in questo ultimo mese le sono state vicine!

MARA VENIER TOGLIE IL TUTORE E PRESTO POTRA’ CAMMINARE: LA SUA GIOIA SUI SOCIAL

Come sempre la conduttrice ha documentato tutto sui social, mostrando anche l’attimo preciso in cui ha messo di nuovo, dopo 32 giorni, il piede a terra!

Oggi dopo 32 giorni il @dottorgiovannidigiacomo mi mette in piedi ……evvivaaaaaaaa👏👏👏👏piano piano ricomincio…..grazie…….al più figo di tutti gli ortopedici ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @dottorgiovannidigiacomo ##concordiahospital#giovannidigiacomo #graziegiovannitivoglionene

E adesso, dopo aver archiviato anche questa vincente edizione di Domenica IN, con ascolti record che a giugno non si erano mai visti, la conduttrice potrà godersi la sua estate italiana! Niente Repubblica Domenicana quest’anno, si resta in Italia, destinazione ? Ina una delle ultime puntate aveva chiesto a Nek aiuto per trovare una casa a Forte dei Marmi, sarò quella la location scelta per le vacanze? La continueremo a seguire sui social per sorridere e divertirci insieme a lei anche questa estate.

