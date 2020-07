Per Vasco Rossi estate italiana a Rimini ma al mare preferisce la piscina (FOTO)

E’ tempo di vacanze italiane anche per Vasco Rossi che prima che i voli dagli Stati Uniti fossero sospesi, è riuscito rocambolescamente a lasciare Los Angeles per tornare in Italia! Un viaggio che ha documentato sui social tra mascherine e scali, con un volo privato che alla fine della Germania lo ha portato in Italia! E la sua, come quella di molti altri vip, sarà una estate italiana. Vasco Rossi, a cui la rivista Chi dedica questa settimana un servizio speciale, ha scelto ovviamente la sua Emilia Romagna per le vacanze. Tappa a Rimini in questi primi giorni di caldo estivo. A quanto pare però, almeno per il momento, preferisce rilassarsi in piscina. Niente mare per il cantante che tra l’altro questa sera sarà protagonista della serata evento su Rai 1, La Tempesta perfetta. Una serata da non perdere per tutti i fans che sono pronti a cantare, in attesa poi di live e concerti.

ESTATE ITALIANA PER VASCO ROSSI: ECCO IN VACANZA A RIMINI

Vediamo quindi gli scatti che lo ritraggono in costume, pubblicati questa settimana dalla rivista Chi.

Come vedrete dalle foto qui nella nostra gallery, il settimanale “Chi” lo ha sorpreso in vacanza a Rimini, al Grand Hotel, dove il rocker di Zocca occupa la suite che è stata di Federico Fellini. Il Blasco ha trascorso tutta la quarantena a Bologna e ora si è trasferito nella sua amata Rimini. Con un gruppo stretto di collaboratori con i quali Vasco sta lavorando a nuovi progetti. Le date del nuovo tour “Se ti potessi dire” sono state inviate a giugno 2021. Come tutti gli artisti quindi, anche lui si godrà questa particolare estate italiana, in attesa di tornare poi a far battere migliaia di cuori al ritmo della sua musica.