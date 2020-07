Poker di giovanissimi per Barbara d’Urso: i 4 ragazzi del mistero su CHI

Sta destando molta curiosità una delle ultime foto pubblicate sulla rivista Chi che ritrae Barbara d’Urso, in compagnia della sua storia assistente e di 4 misteriosi ragazzi. Chi sono questi baldi giovani con i quali la d’Urso sembrerebbe essere andata a cena? La rivista Chi, pubblica lo scatto e spiega che la conduttrice era a cena in compagnia di Gianluigi Nuzzi, stimato collega di Quarto Grado, quest’anno spesso ospite anche di Live-Non è la d’Urso. A cena avrebbe partecipato anche Alessandro di Sarno, volte de Le Iene. E poi c’erano questi 4 misteriosi ragazzi che, a quanto pare, all’uscita dalla cena, avrebbero accompagnato la conduttrice verso la sua casa milanese. Dopo il ween end in Veneto, la d’Urso infatti, è tornata a Milano, forse per progettare anche la prossima stagione televisiva. Non a caso poche ore fa sui social si mostrava sui tetti di Cologno Monzese.

SU CHI BARBARA D’URSO CON 4 BALDI GIOVANOTTI DOPO CENA

Resta però un vero mistero il perchè di 4 baldi giovani. Erano di strada, sono amici? O semplicemente non hanno nulla a che fare con la conduttrice ma la questione di prospettive inganna? In ogni caso non conosciamo l’identità di questi 4 giovanissimi ragazzi che hanno scatenato tantissima curiosità sia nei fans della conduttrice che nelle tante persone che leggono la rivista Chi. Il mistero prima o poi sarà rivelato? Per ora tutto tace!

La d’Urso infatti non ha commentato sui social questo scatto. Siamo sicuri che questi giovanotti fossero proprio con lei? Attendiamo news in merito.