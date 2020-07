Riccardo Guarnieri al battesimo di Bianca Aruta senza Ida Platano: Sossio ci scherza su

E’ finita tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano? Al momento sappiamo ben poco. Dopo la quarantena passata insieme, Riccardo sembra essere scomparso nel nulla. Dalla rivista Uomini e Donne Magazine viene annunciata una intervista nella quale la dama spiegherà tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi. Si parla di un grande dolore e di tanta sofferenza. Ma i due si sono lasciati? In attesa di leggere le parole di Ida Platano nella sua intervista per Uomini e Donne Magazine, possiamo commentare quanto sta accadendo nella sua vita e in quella di Riccardo. Lei infatti è a casa, nella sua città, a Brescia mentre Riccardo è tornato a vivere in Puglia. Ieri è stato avvistato per la prima volta dopo tanto tempo in compagnia del suo amico Sossio Aruta. L’occasione era importante, il battesimo della piccola Bianca ma a quanto pare, Ida non è stata invitata o almeno non era presente. A ironizzare anche sulla cosa è stato lo stesso Sossio Aruta che ha dedicato una storia a Riccardo: “E’ ancora vivo” ha scritto ironizzando sul fatto che in molti si chiedano che fine abbia fatto. Il Guarnieri infatti non è molto social e sono settimane che i fans della coppia chiedono spiegazioni ufficiali che però non arrivano.

RICCARDO GUARNIERI E IDA PLATANO, E’ FINITA?

Come si può vedere dalle foto, Riccardo si mostra sorridente in compagnia della piccola Bianca ma non dice una parola su quello che è successo tra lui e Ida. E pensare che avrebbe dovuto organizzare insieme alla sua fidanzata il matrimonio, a quanto pare le cose non sono andate come i due si aspettavano. Durante la fase del lockdown, li abbiamo visto insieme anche nelle puntate speciali di Uomini e Donne in onda ad aprile, parlavano dei litigi classici ma non ci si aspettava una battuta di arresto simile. E invece…

Non ci resta che aspettare l’intervista di Ida per capire cosa è successo e che cosa succederà!