Belen Rodriguez di nuovo innamorata? Dopo le foto su Chi arriva la sua risposta

Sulla copertina del numero della rivista Chi in edicola questa settimana, ci sono le immagini che tutti gli appassionati di gossip aspettavano! Il bacio tra Belen Rodriguez e il suo nuovo fidanzato, un imprenditore napoletano. La notizia di questa nuova frequentazione era stata lanciata da Dagospia che aveva anche lanciato lo scoop, smentito da De Martino, del tradimento con la Marcuzzi. Poi i paparazzi hanno fatto bene il loro lavoro, rintracciando Belen tra Capri e Napoli, tra le braccia del suo Gianmaria Antinolfi. In occasione del compleanno dell’imprenditore, la show girl lo ha raggiunto, concedendosi qualche giorno di meritato relax prima di ricominciare le riprese di Tu si que vales, programma che la vedrà ancora protagonista nelle vesti di conduttrice.

Poche ore fa dai social, è arrivata una sorta di risposta di Belen al gossip che impazza nelle ultime ore…Poche parole con quella dose di giusta ironia che ormai caratterizza la Rodriguez.

BELEN RODRIGUEZ DI NUOVO INNAMORATA? LA SUA RISPOSTA

Ieri Belen si è mostrata sui social alle prese con le registrazioni delle nuove puntate di Tu si que vales. E in una storia ha anche deciso di dire qualcosa, sul gossip di giornata. Immortalata dal suo nuovo inseparabile amico, Mattia Ferrari che, secondo la rivista Chi sarebbe il cupido di questa nuova relazione, la show girl ha commentato così le foto sul giornale: “Se mi innamorerò ve lo farò sapere”.

Effettivamente un bacio significa poco. Potrebbe essere l’inizio di una storia d’amore indimenticabile o magari solo l’inizio di una conoscenza che poi si concluderà. Noi facciamo ovviamente il tifo per l’amore, sempre e comunque, sarò Belen a capire se il suo cuore potrà battere per il bel Gianmaria.

Ma c’è dell’altro. Le parole di Belen sono una chiara frecciata anche al suo ex, de Martino. Ricordate che nel momento in cui ha commentato il gossip e il presunto tradimento con la Marcuzzi nelle sue storie aveva usato la stessa frase? Aveva detto anche lui “se mi innamorerà ve lo farò sapere“. La show girl, prende per i fondelli il suo ex marito?