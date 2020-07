La conferma di Belen: è felice ma i fan non le credono (Foto)

Belen Rodriguez ha già dimenticato Stefano De Martino grazie a Gianmaria Antinolfi? Le foto della rivista Chi mostrano lo scoop che non pensavamo arrivasse così presto e Belen conferma che è contenta. “Feliz” scrive nella didascalia commentando la sua ultima foto. Uno scatto diverso dagli altri, la showgirl appare serena, accenna un sorriso, gli occhi dolci, sembra guardare l’uomo che ama e sappiamo bene che non può essere Stefano. Che a scattare la foto sia stato proprio Gianmaria? Che quella felicità che ha confidato a tutti sia opera davvero di Antinolfi? I fan dell’ex coppia si dividono ma sono soprattutto quelli di Belen a non credere che sia davvero felice. Già felice dopo l’addio del marito, dopo la seconda separazione, a poche settimane da quel video in cui si è mostrata vera e addolorata, delusa ma pronta a rialzarsi?

BELEN FELICE ACCANTO AL NUOVO COMPAGNO

Per molti dei fan la scelta di Belen di lasciarsi andare al corteggiamento di Antinolfi è solo la vendetta di una donna che non si aspettava di vedere andare via di nuovo il padre di suo figlio. La Rodriguez ci aveva creduto, Stefano De Martino l’aveva convinta che questa volta sarebbe stato per sempre. Sappiamo tutti come è finita ma non sappiamo perché. Si mormora che lui l’abbia tradita e per alcuni fan la reazione di Belen tra le braccia di Gianmaria confermerebbe tutto.

Come sempre c’è chi la sostiene e chi non riesce a capire come abbia fatto ad asciugarsi così in fretta le lacrime e baciare un altro in modo così appassionato. C’è chi si schiera dalla parte di Stefano ma senza sapere cosa è accaduto davvero. Quasi tutti però sono d’accordo nel pensare che Belen non sia felice, troppo presto per dimenticare tutto. Ovviamente l’estate è solo iniziata e anche il gossip che toglierà spazio a tutti gli altri.