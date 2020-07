Stefano De Martino e Mariana Rodriguez, l’ex naufraga è a Napoli con il conduttore (Foto)

Non facciamo in tempo a meravigliarci per le foto di Belen e Gianmaria Antinolfi che spuntano le foto di Stefano De Martino e Mariana Rodriguez. Davvero l’ex coppia cancella in poche settimane il grande amore e ne trova altri? Per Belen sembra che sia davvero così, il settimanale di gossip di Alfonso Signorini ha pubblicato le foto del bacio della showgirl con colui che sembra il suo nuovo fidanzato. Per Stefano De Martino invece non ci sono foto compromettenti, nessun bacio con Mariana Rodriguez ma sembra abbiano trascorso il fine settimana insieme in barca. Le battute si sprecano: Stefano cambia il nome ma non il cognome della sua nuova compagna ma in realtà di carne sul fuoco ce n’è davvero tanta. Gli episodi di questa nuova soap arrivano uno dietro l’altro e se fino a poche ore fa si parlava del presunto tradimento di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi adesso c’è altro, anche se una cosa non escluderebbe l’altra.

BELEN DIMENTICA STEFANO DE MARTINO MA E’ STATO LUI A LASCIARLA

La rivista Chi sarà in edicola domani ma le anticipazioni non mancano e nell’attesa di vedere tutte le foto ci sono quelle che bastano, almeno per il momento. “Le prime immagini esclusive del weekend a Napoli di Stefano De Martino, in compagnia di una bellissima Rodriguez… Ma questa volta non si tratta di Belen, dalla quale si è separato definitivamente, ma di Mariana, anche lei single dopo la fine della sua storia con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Simone Susinna” anticipa chi aggiungendo che Stefano e Mariana si conoscevano già da tempo e che è stato lui a fare il primo passo sui social.

Il conduttore e l’ex naufraga hanno quindi trascorso il weekend insieme in barca e aggiungiamo anche che la barca di Stefano è attraccata non lontano da quella su cui Belen ha trascorso lo stesso fine settimana con Antinolfi.