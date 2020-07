Belen Rodriguez bacia il suo Gianmaria: su Chi primi scatti di fuoco (FOTO)

Dagospia lancia la bomba, la rivista Chi risponde. Ecco il numero che tutti si aspettavano, quello che immortala Belen Rodriguez con il suo nuovo amore. Ebbene si, la notizia non era una fake news, Belen ha un nuovo fidanzato. E’ l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi con il quale la Rodriguez ha trascorso gli ultimi giorni tra Napoli e Capri; insieme a lui ha festeggiato anche il compleanno, in una festa super esclusiva a Napoli alla quale ha partecipato anche Jeremias, il fratello di Belen che potrebbe essere proprio la persona che ha presentato l’imprenditore alla Rodruguez. Singolare anche un’altra curiosità: Jeremias era alla festa con la sua nuova fidanzata ma c’era anche Soleil Sorge, la sua ex, anch’ella molto amica di Gianmaria…

Ma torniamo a Belen. Mentre si parla del presunto triangolo, che vedrebbe Stefano de Martino nel ruolo di traditore, la show girl sembra aver ritrovato il sorriso. La sua non sarà una estate da single e, come mostrano gli scatti pubblicati dalla rivista Chi, a pochi mesi dalla fine della sua relazione con Stefano, eccola di nuovo pronta a cercare l’amore. Sarà la volta buona?

SI ACCENDE L’ESTATE DI BELEN RODRIGUEZ: ECCOLA MENTRE BACIA IL SUO NUOVO FIDANZATO

“Lo scoop che tutti aspettavamo” titola la rivista Chi nella cover di questa settimana che mostra il primo bacio di Belen con il suo nuovo fidanzato. Ed è proprio vero. La Rodriguez questa settimana non ha detto nulla in merito alla storia di Stefano e Alessia Marcuzzi, e al presunto tradimento. E’ andata avanti per la sua strada, sembra davvero aver voltato pagina. E infatti eccola serena al fianco di un altro uomo.

Dopo la pubblicazione di queste foto, Belen deciderà di raccontare anche il reale motivo della fine della sua storia con Stefano de Martino? C’è stato davvero il tradimento di cui tutti parlano? Come sono andate realmente le cose? E poi, adesso che questi scatti sono stati pubblicati, uscirà allo scoperto con il suo Gianmaria?