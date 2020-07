Gianmaria Antinolfi alla conquista di Belen Rodriguez: dal corteggiamento segreto al bacio su Chi

Come ha fatto Gianmaria Antinolfi a conquistare il cuore in frantumi di Belen Rodriguez ? Questa settimana in un lungo articolo sulla rivista Chi si parla proprio della nuova coppia dell’estate. Non solo in cover la foto del primo bacio della coppia, ma anche i dettagli su come Belen e l’imprenditore campano si sarebbero conosciuti. A fare da galeotto, non è stato il fratello di Belen come avevamo pensato ma il suo grande amico Mattia Ferrari.

Scopriamo qualche dettaglio in più su questa storia.

GIANMARCO ANTINOLFI CONQUISTA BELEN RODRIGUEZ: ESTATE AL BACIO

Secondo quanto si legge sulla rivista Chi, il giovane Ferrari, vedendo la showgirl abbattuta per la fine della relazione con De Martino, ha pensato che Antinolfi fosse la persona giusta per farle tornare il sorriso. E così li ha fatti incontrare con la “scusa” di qualche progetto insieme nel campo della moda. Secondo quanto si legge su Chi, all’inizio Belen non sapeva nemmeno se Antinolfi fosse fidanzato. Poi i due hanno cominciato a sentirsi, lei si è concessa qualche weekend sul lago di Como con la famiglia e il figlio Santiago, e pare che Antinolfi sia andato a trovarla in gran segreto.

Poi è arrivato l’invito per la festa di compleanno a Napoli e il weekend a Capri. Così è nata l’escalation di passione che documentano le foto di “Chi”.

Tutto è iniziato giovedì sera a Napoli, con una cena al ristorante l’Altro Coco Loco e il ritorno in hotel, l’Excelsior.

Il venerdì sera la festa di compleanno di Gianmaria al circolo privato Rari Nantes, dove la coppia si è presentata agli amici del festeggiato. La coppia poi si sarebbe ritirata anche per qualche minuto di relax in solitaria mentre gli altri invitati continuavano i festeggiamenti…Sembra proprio che, come aveva annunciato Dagospia, la coppia sia nata! Adesso ci attendiamo il primo scatto social della coppia, ci sarà?