Teo Mammuccari si è sposato? L’equivoco social diverte il conduttore

Teo Mammuccari si è o non s è sposato? E’ quello che da qualche ora si chiedono gli amanti del gossip, destabilizzati, in qualche modo, da quello che è successo nelle ultime ore. Il conduttore infatti ha postato su Instagram una foto, scrivendo di essersi sposato e mostrando una foto che dovrebbe essere quella di un bacio dato alla neo sposa! E’ lo stesso Mammuccari a commentare “mi sono sposato” con tanto di congratulazioni da parte di Gerry Scotti che ha augurato “Figli maschi”.

E’ però evidente che quello di Mammuccari sia uno scherzo. Ben si riconosce infatti la donna nella foto. Non è sua moglie ma Anna Falchi. La foto, come del resto fanno notare anche i fans più attenti del conduttore, è stata scattata sul set di Piper ed è una foto di due attori che stanno recitando. Ma non tutti lo hanno compreso tanto che la notizia del matrimonio di Mammuccari è stata data anche da alcuni siti on line, cosa che ha fatto parecchio divertire Teo.

TEO MAMMUCCARI SI E’ SPOSATO? ECCO LE ULTIME NOTIZIE DAI SOCIAL

Teo ha pubblicato questa foto sui social con la didascalia che recita:

Mi sono sposato..pochi veri amici e un grande ringraziamento a Don filippo per la sua cerimonia bellissima un abbraccio a tutti ..e finalmente posso dire da mia moglie Arianna

Tanti i commenti di chi ha compreso che l’attore fosse ironico, molti altri invece hanno chiesto se davvero quella fosse la foto della neo moglie. Poi l’attore ha deciso di condividere anche uno screen di un sito che ha dato la notizia, titolando “clamoroso, Teo Mammuccari si è sposato, fulmine a ciel sereno” aggiungendo anche che nella storia c’era lo zampino di Gerry Scotti. Questo titolo di certo avrà divertito Mammuccari che ha scherzato. “Don Filippo ha chiamato i paparazzi” sempre su Instagram.

Per il momento nessun matrimonio, sarà per la prossima!

