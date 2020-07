Elisa Isoardi si gode la sua estate “libera” in attesa di Ballando ma la passione resta sempre per la cucina

Sarà una estate diversa per Elisa Isoardi quella che è iniziata qualche settimana fa. A differenza degli altri anni infatti, la conduttrice non dovrà restare a Roma per preparare un suo programma ma dovrà solo allenarsi molto per la prossima edizione di Ballando con le stelle. La Isoardi, come è noto, non andrà in onda con La prova del cuoco, lo storico programma del mezzogiorno di Rai 1 che ha ormai chiuso i battenti. Per la prossima stagione televisiva, il solo impegno per la conduttrice, almeno per ora, è quello di ballerina, o meglio aspirante ballerina a Ballando con le stelle.

La conduttrice quindi al momento si gode l’estate e continua a coltivare la sua passione per la cucina. Da Instagram arrivano nuovi suggerimenti per delle ottime ricette da preparare.

Non solo ricette però, anche delle frecciatine con le note di una canzone, che non passano inosservate.

ESTATE SENZA PENSIERI PER ELISA ISOARDI

Ed ecco i versi di Vasco Rossi che ha scelto per una sua foto dell’estate 2020:



Ci fosse stato..

un motivo per stare qui

ti giuro sai

sarei rimasto così

son convinto che se

fosse stato per me

adesso forse sarei laureato..

e magari se lei

fosse stata con me

adesso..sarei sposato!

se fossi stato…

ma non sono mai stato così!

insomma dai adesso sono qui!

Vuoi che dica anche se

soddisfatto di me

in fondo in fondo non sono mai stato…

soddisfatto di che

ma va bene anche se..

qualche volta mi sono sbagliato….

e..e..e..e..

Liberi Liberi siamo noi

però liberi da che cosa???

chissà cos’è?Chissà cos’è!

Finché eravamo giovani

era tutta un’altra cosa

chissà perché! Chissà perché!

Forse eravamo stupidi

però adesso siamo cosa ??

Che cosa che?Che cosa se!

quella voglia, la voglia di vivere

quella voglia che c’era allora

chissà dov’è?Chissà dov’è!?

Che cos’è stato

cos’è stato a cambiare così??

mi son svegliato ed era… tutto qui!! #liberi #vasco #nananananana

ELISA ISOARDI PREPARA UN PRIMO PIATTO E SUGGERISCE LA RICETTA

La passione resta sempre per la cucina, ed ecco che via social arriva una prelibata ricetta per un primo piatto.

Prendiamo appunti:

Buona domenica ragazzi! Ho sperimentato una pasta al tonno TOP! A soffriggere in padella con l’olio e l’aglio ho aggiunto anche i capperi e le acciughe. Poi ho buttato un super tonno sott’olio e dopo un minuto ho spento il fuoco. Aspettando la cottura al dente delle mezze maniche ho pensato di dare grinta al piatto aggiungendo una delicata crema di pecorino. In un pentolino a parte ho fatto un roux, ho aggiunto il latte e del pecorino precedentemente amalgamato con un po’ di acqua tiepida. Io adoro l’abbinamento formaggio e pesce dal gusto deciso. Le grammature non sono il mio forte, so che non si dovrebbe ma solitamente vado ad occhio, insomma, me la rischio in cucina 🤣. Il segreto sta nel divertirsi a trovare la giusta alchimia tra tonno e pecorino. Fatemi sapere ☺️😉♥️

