Per Benedetta Parodi compleanno sul set di Bake Off Italia in attesa di un settembre spumeggiante

E’ tempo di spegnere le candeline per Benedetta Parodi che oggi festeggia il suo compleanno. Non al mare, non in montagna ma sul set di Bake Off Italia. La conduttrice è già andata in ferie con la sua famiglia ma oggi torna a Milano dove ad attenderla ci sono le registrazioni di Bake Off Italia! La nuova edizione di uno dei programmi più amati di Real Time è stata fortunatamente confermata, anche se tante saranno le norme di sicurezza da rispettare. E allora oggi si festeggia tutti insieme sul set di Bake Off con una torta preparata ovviamente da uno dei protagonisti del talent del programma. In una dette foto vediamo Benedetta in compagnia di Ernst Knam e immaginiamo che la torta di compleanno preparata per zia Bene, sia proprio opera del re del cioccolato!

In foto insieme a Benedetta poi, altri due volti del programma. Lo storico giudice di Bake Off, amatissimo ormai dal pubblico italiano, soprattutto dalle donne, Damiano Carrara, e una new entry di questa stagione. Sotto il tendone di Bake Off vedremo infatti anche Csaba dalla Zorza. Ci sarà anche Clelia ma a quanto pare oggi non era presente sul set e per lei niente festicciola con Benedetta Parodi!

La giornata per Benedetta Parodi è iniziata prestissimo. Già questa mattina la conduttrice aveva dato il buongiorno a tutti i suoi followers molto presto, insieme a una bella tazza di caffè. “Sarà un compleanno diverso perchè non sarò al mare ma a lavoro. Oggi festeggio con i miei colleghi e poi stasera andrò a cena dal mio amico che sarà con me nel nuovo programma” ha detto Benedetta Parodi che infatti a settembre, oltre che essere in onda su Real Time con Bake Off, sarà anche protagonista nei pomeriggio di La7 con il suo programma Senti chi mangia.

Non solo tv, a settembre Benedetta infatti arriverà in libreria con un nuovo libro, come ha annunciato qualche giorno fa. In attesa di leggere il suo nuovo libro, vi lasciamo alle anticipazioni del programma in onda da settembre su La7. E ovviamente auguriamo alla conduttrice un sereno compleanno!

