Caterina Balivo fa merenda con la crema Pan di Stelle e prepara tartellette con i suoi bambini (Foto)

In vacanza Caterina Balivo mangia la crema Pan di Stelle, quindi niente dieta in questo periodo perché addirittura prepara le tartellette con i suoi bambini (foto). Tra le sue storie Instagram Caterina Balivo mostra tutta la gioia nel preparare la merenda per tutta la famiglia che è tornata nella casa in Toscana. Sta diventando bravina la conduttrice in cucina ma i dolcetti scelti sono davvero semplice da fare, possiamo provarci tutti. Bravissima la Balivo che ha trovato il modo di pubblicizzare i prodotti senza fare arrabbiare i suoi follower. Era partita male ma con il tempo ha imparato e adesso è una vera esperta, tanto che avrà fatto di certo venire a molti la voglia di comprare la golosa crema.

LA RICETTA DI CATERINA BALIVO PER FARE LE TARTELLETTE CON LA CREMA E I FRUTTI DI BOSCO

In cucina con i suoi figli la bellissima Balivo parte dalla notte di San Lorenzo e dalle stelle cadenti per parlare della crema. Cora dolcissima prende il cucchiaino e mangia la crema dal vasetto, Guido Alberto confida che il suo desiderio è quello di diventare un pescatore. Intanto, la mamma ha già steso le fette di pan carrè, le ha tagliate in tanti cerchi che ha disposto negli stampini da muffin o cupcake. Un po’ in forno per farli tostare e prendere la forma dei cestini e poi ecco Caterina Balivo pronta per terminare i dolcetti.

Crema pan di Stelle e frutti di bosco, una fogliolina di menta che magari sarebbe meglio prima lavare ed ecco che la merenda è pronta. Immaginiamo che tutti in casa avranno mangiato i deliziosi dolcetti preparati dalla conduttrice, anche perché la crema pan di stelle è davvero buonissima. Attenzione però alla dieta, occhio alle calorie. Cosa si inventerà la prossima volta la seguitissima Caterina?

