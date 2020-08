Parla Maria de Filippi e dice tutto sul tradimento di Stefano de Martino ai danni di Emma

Ci siamo sempre chiesti come andarono all’epoca le cose. Di anni ne sono davvero passati ma le immagini di Stefano de Martino e Belen Rodriguez che ballano insieme ad Amici, mentre lui era ancora fidanzato con Emma Marrone, sono negli occhi di tutti i fans del talent di Maria de Filippi. Oggi per la prima volta parla Maria de Filippi e racconta come andarono le cose in quella occasione. Come scoprì che Stefano de Martino stava tradendo Emma, e come prese la notizia? Cosa decise di fare?

Non potremo mai dimenticare l’interpretazione che Emma Marrone fece del brano Bella senz’anima, ci mese tutto quello che aveva dentro. Il dolore la frustrazione, la tristezza ma anche quell’orgoglio e quell’energia che da sempre l’anno resa la donna speciale che è stata ed è.

Stefano l’aveva tradita, poteva starci. Era Belen Rodriguez la donna, poteva essere anche un’altra, perchè come spiega Maria de Filippi, Stefano è sempre stato così, un combina guai, una persona che non sa stare ferma.

MARIA DE FILIPPI RIVELA: A EMMA HO DETTO IO DEL TRADIMENTO

Stefano non aveva detto nulla a Maria ma a quanto pare, i rumors erano trapelati anche perchè i fotografi erano arrivati nei pressi della scuola di Amici e Maria aveva capito che potevano essere solo per Belen. Così decise di affrontare Stefano per capire cosa stesse succedendo.

Nella sua intervista per la rivista Gente, per la prima volta Maria de Filippi parla di questi fatti e rivela: “Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: “Cosa stai combinando?”. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato.Litigavano, lui l’accusava di cose che lei non aveva fatto. Non sapevo come uscirne perchè tutti e tre facevano parte del programma. E così a Emma lo dissi io, fui molto onesta e chiara con lei. Finì come sapete eppure rimasero tutti e tre a lavorare con me...”. La De Filippi ammette che fu un vero choc per tutti, perchè nessuno nella scuola aveva capito cosa stesse succedendo.