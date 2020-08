La sorella di Giulia de Lellis fa gli auguri ad Andrea Iannone: travolta dalle accuse sbotta

E’ un giorno speciale il 9 agosto per la famiglia di Giulia de Lellis. Oggi la piccola adorata nipotina della influencer infatti festeggia il compleanno ma non è la sola! Infatti oggi compie gli anni anche Andrea Iannone ed è per questo motivo che Veronica, la sorella di Giulia, ha deciso di fare una storia sui social. Ricorderete che Andrea ha stretto sin da subito un legame molto forte con la famiglia di Giulia, non a caso, la prima foto pubblica che lo ritraeva al fianco della de Lellis, era stata scattata anche insieme alla piccola Matilde. Un affetto sincero e molto forte quello che è nato tra Andrea e i familiari di Giulia. Non è la prima volta che Veronica però, è costretta a giustificarsi sui social, a causa dei tanti followers che non riescono a capire perchè continui ancora ad avere questo genere di rapporto con il pilota.

Oggi Veronica però ancora una volta ha usato i social per rivendicare il suo sacrosanto diritto ad avere un ottimo rapporto con l’ex di sua sorella che resterà comunque un amico visto il legame che si era instaurato tra di loro.

LA SORELLA DI GIULIA DE LELLIS TRAVOLTA DALLE CRITICHE SUI SOCIAL

Veronica ha prima postato la “storia della discordia” quella in cui mostra una foto che ritrae la piccola Matile con Andrea e scrive “auguri zio”. Poi, probabilmente dopo aver ricevuto in direct messaggi poco carini, decide di intervenire con un’altra storia e scrive:

Tutto questo disagio per aver fatto gli auguri a un amico? Credo sia opportuno darsi una regolata dato che avevo spiegato già a tempo debito che il nostro rapporto con Andrea al di là della vita privata di mia sorella rimarrà tale. Dai su andiamo al mare che tra 15 giorni è finita l’estate!

Il rapporto umano che si crea tra familiari e fidanzati o fidanzate, come giustamente ricorda Veronica, non si cancella e lei è certamente libera di fare gli auguri ad Andrea Iannone ma a quanto pare la cosa dà fastidio a molti…

Il pilota dal canto suo sembra aver gradito gli auguri fatti da Veronica e dalla piccola Matilde e ha ricambiato facendo a sua volta gli auguri alla nipotina di Giulia de Lellis!

Intanto i fans dei Damellis, dopo la storia di Veronica, via social provano a far capire che il problema non sono gli auguri ma la modalità. Veronica infatti avrebbe quasi “sottolineato” la parola zio, scrivendola anche in grande, come a voler dare un significato particolare alla cosa…